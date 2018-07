%%%Swirl feiert mit Scholz & Friends TV-Comeback %%%



Die Coolness des Jungen bleibt vor den Mädchen durch reißfeste Müllbeutel gewahrt (Foto: Screenshot YouTube/Swirl)

Rund zehn Jahre war von Swirl nichts auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Nun kehrt die Cofresco Frischhalteprodukte-Marke für Müllbeutel zurück mit einem Spot aus der Feder von Scholz & Friends Hamburg. Zur Unterstützung der Markteinführung der Müllbeutel-Range 'Reißfest & Dicht' produzierte das Team um Kreativdirektor Pedro Sydow einen Spot, der die Reißfestigkeit und Tropfsicherheit des Produkts bewirbt. Die Produktstrategie und -positionierung wurde von der Scholz & Friends Strategy Group entwickelt. Als Media-Agentur war pilot Hamburg an Bord.

Zum Thema Müll gehören Gedanken und Gefühle wie Ekel und die Auseinandersetzung mit sozial akzeptiertem und gewünschtem Verhalten. Wenn der Müllbeutel platzt – was sehen und denken die Nachbarn? Müssen wir uns dann vor Bloßstellung fürchten, weil etwas Privates, Intimes sichtbar wird? Mit diesen Gedanken setzt sich der Junge im Werbespot auseinander: Er fürchtet um sein Image. Verspielt er seine Coolness, sollten ihn die Mädchen mit einem Müllbeutel in der Hand sehen? "Eine Kampagne für Müllbeutel muss ja nicht für die Tonne sein", findet Pedro Sydow, Creative Director Scholz & Friends Hamburg. "Mit der Geschichte aus dem Leben zeigen wir, was ein Müllbeutel alles können muss." Für den Spot waren die Filmproduktion five three double ninety filmproductions und der Regisseur Kevin Fitzgerald im Boot.

Nach der Zusammenarbeit für Toppits vergab die Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG – ein Unternehmen der Melitta Gruppe – nun auch den Auftrag für Müllbeutel von Swirl an Scholz & Friends Hamburg. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Oliver Strelecki, Chief Marketing Officer Cofresco Frischhalteprodukte.