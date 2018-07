%%%APG arbeitet mit defacto Be/One zusammen%%%

Die Account Planning Group (APG), die sich gerade im Vorstand neu aufgestellt hat, geht eine strategische Partnerschaft mit der in München ansässige Agentur für Markenführung defacto Be/One ein. Hintergrund der Zusammenarbeit ist eine aktuelle APG-Umfrage. Diese hat ergeben, dass der Berufsalltag der Kommunikations-Strategen zusehends komplexer wird. In diesem Zusammenhang wird sich auch die Rolle der Strategen verändern. Die daraus resultierenden Aufgaben und Probleme wollen die APG und defacto gemeinsam bearbeiten.

Der Befragung zufolge sind Strategen am häufigsten in den Bereichen 'Marken-Definition / Marken-Architektur' sowie 'Strategien für integrierte Kampagnen' tätig, doch in Zukunft könnten sich die Aufgabengebiete erweitern. Die Befragten wünschen sich mehr Möglichkeiten zur Ausbildung in aktuellen Themen der Kommunikations-Strategie. Dies will die APG mit defacto nun umsetzen.

"Aufgrund der inzwischen starken Bedeutung von Themen, wie Daten, Personalisierung, Kontaktpunkten und Consumer Experience für eine zeitgemäße Markenführung, erleben wir sich schnell ändernde Anforderungen im Markt, so dass wir bei Be/One inzwischen auch als strategischer Ansprechpartner gesucht werden. Vor diesem Hintergrund stellt die APG für uns den perfekten Partner dar, mit dem wir Entwicklungen bei Strategie und Markenführung diskutieren, bewerten und unsere Strategen entsprechend ausbilden können", sagt André Lutz, Geschäftsführer der defacto Be/One GmbH, die mit Hauptsitz in München und einer Dependance in Erlangen Audi, Ferrero, iglo, Kaufhof, Otto, Tchibo und Wella zu ihren Kunden zählt.

Maik Hofmann, Vorstandsvorsitzender der APG Deutschland, ergänzt: "Mit Be/One haben wir einen Kooperationspartner gewonnen, der aus seiner Dialog-Kompetenz enormes Data-Know-how mitbringt. Das Beste dabei ist, dass sie dieses Know-how auch in die APG einbringen und für die Mitglieder zugänglich machen möchten."

Die APG wurde 1997 als Verband der Marken- und Kommunikations-Strategen in Agenturen und Unternehmen gegründet und zählt mittlerweile rund 550 Mitglieder. In Vorträgen, Seminaren und der jährlichen Strategen-Konferenz 'Grow' können sich die Mitglieder fortbilden.