%%%Super an der Spree entwickelt Roadshow für Volksabstimmung in Hessen%%%



Die begehbare Installation in Herz-Form tourt ab sofort bis Mitte Oktober durch 14 hessische Städte; Foto: Hessischer Landtag

Die Kreativ-Agentur Super an der Spree hat zusammen mit der Plattform für temporäre Architektur Plastique Fantastique, beide mit Sitz in Berlin, eine Informations-Kampagne für die Volksabstimmung in Hessen gestaltet. Im Mittelpunkt steht dabei eine begehbare Installation in Herz-Form, die ab sofort bis Mitte Oktober durch 14 hessische Städte tourt. Begleitet wird die Roadshow von Plakaten und Online-Spots unter dem Titel "Unsere Verfassung. Meine Entscheidung.", die in den sozialen Netzwerken ausgespielt werden. Zusätzlich liefert die Website verfassung-hessen.de Informationen zu den Inhalten der im Herbst 2018 bevorstehenden Verfassungsreform.

Die begehbare Herz-Installation in den Farben des Landeswappens ist neun Meter breit und mehr als sieben Meter lang. Damit bietet sie Platz für Informationssäulen wie für ein Info-Team, das für die Besucher Broschüren und Give-Aways bereit hält.

"Unser Ziel war es, eine Kampagne zu entwickeln, die neutral informiert und über Parteigrenzen und Präferenzen hinweg Menschen mobilisiert, ohne zu polarisieren", sagt Karsten Göbel, Geschäftsführer Strategie bei Super. Agentur-CEO Anja Gröschel ergänzt: "Als Campaigning-Agentur glauben wir, dass anspruchsvolle Themen auch emotional transportiert werden können, weshalb wir den Auftrag des Hessischen Landtages über eine erlebbare Installation umgesetzt haben. Natürlich ist uns auch die Wirkung von Social Media sehr wohl bewusst, weshalb wir hoffen, dass das begehbare Herz für Hessen beliebtes Fotomotiv werden wird."