%%%Omnicom steigert Quartals-Nettogewinn um zehn Prozent %%%

Die amerikanische Agentur-Holding Omnicom mit Stammsitz in New York hat die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2018 sowie den Halbjahresbericht bekannt gegeben. Im zweiten Quartal steigerte Omnicom seinen Nettogewinn um 10,8 Prozent von 328,6 Millionen Dollar auf 364,2 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahres-Quartal – das entspricht einer Steigerung von 35,6 Millionen Dollar.







Die weltweiten Honorar-Erlöse stiegen um 1,8 Prozent von 3,79 Millarden Dollar auf 3,86 Millarden Dollar. Omnicom teilt seine Geschäft in fünf Schlüsseldisziplinen – Advertising, CRM Consumer Experience, CRM Execution & Support, PR und Healthcare. Das organische Wachstum für diese Disziplinen im zweiten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2017 sieht wie folgt aus: Advertising plus 1,6 Prozent, CRM Consumer Experience plus 7,1 Prozent, CRM Execution & Support minus 4,4 Prozent, PR plus 2,7 Prozent und Healthcare plus 4,8 Prozent.







In den Euro-Märkten sowie anderen europäischen Staaten außer Großbritannien stieg das organische Wachtum im Vergleich zu 2017 um 11,2 Prozent, in der Asia-Pazifik-Region um 8,5 Prozent und in Lateinamerika um 2,5 Prozent. Während das organische Wachstum in Nordamerika um 0,9 Prozent sank. Ein Minus gab es auch in Großbritannien (- 2,2 Prozent) sowie in der Region Mittlerer Osten und Afrika (- 8 Prozent).





Das Betriebsergebnis für das zweite Quartal 2018 stieg um 10,8 Millionen Dollar von 571,5 Millionen Dollar in 2017 auf 582,3 Millionen Dollar, das entspricht 1,9 Prozent. Die Umsatz-Rendite für das zweite Quartal 2018 blieb unverändert bei 15,1 Prozent.





Für das erste Halbjahr steigerte Omnicom seinen Netto-Gewinn um 10,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 von 570,4 Millionen Dollar auf 628,3 Millionen Dollar, das entspricht einem Plus von 57,9 Millionen Dollar. Der weltweite Umsatz stieg in den Monaten Januar bis Juni 2018 von 7,38 Millarden Dollar auf 7,49 Millarden Dollar, das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent. Bezogen auf die Geschäftsbereiche sieht es für das erste Halbjahr 2018 folgendermaßen aus: Advertising + 1,6 Prozent, CRM Consumer Experience + 7,0 Prozent, PR + 1,8 Prozent, HealthCare + 3,8 Prozent und CRM Execution & Support - 1,7 Prozent.







In Großbritannien lag das organische Wachstum bei 0,3 Prozent, in den Euro-Märkten sowie anderen europäischen Ländern bei 10,5 Prozent, in der Asien-Pazifik-Region bei 7,9 Prozent und in Lateinamerika bei 2,8 Prozent. In der Region Nordamerika gab es ein Minus von 0,5 Prozent und in der Region Mittlerer Osten und Afrika ein Minus von 8,3 Prozent.