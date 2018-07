%%%Castenow und Crossmedia starten nächste Webserie für die Bundeswehr%%%

Am kommenden Montag, 23. Juli 2018, beginnt die neue Social-Media-Serie der Bundeswehr mit dem Titel "Die Springer". Begleitet wird sie mit einer bundesweiten Plakat- und Online-Kampagne, die bereits seit dem 16. Juli zu sehen ist. Hinter den Maßnahmen steht die Bundeswehr-Leadagentur Castenow in Zusammenarbeit mit Crossmedia, beide mit Sitz in Düsseldorf. Diesmal handelt die Serie von Bundeswehrsoldaten bei der Ausbildung zum Fallschirmspringer. Auf Instagram, Facebook und YouTube zeigen die Anwärter ihren Weg von der Bodenausbildung bis zum ersten Fallschirmsprung.

Neben den täglichen Folgen, die montags bis donnerstags um 17 Uhr auf YouTube laufen, berichtet die Bundeswehr auch auf Instagram und Facebook. Im Facebook-Messenger erhalten die Nutzer Einblicke in die Herausforderungen der Soldaten. Der YouTube-Kanal der Bundeswehr verzeichnet mehr als 320.000 Abonnenten und über 64 Millionen Aufrufe.

Schon länger setzt die Truppe im Recruiting auf Webserien: Zuvor liefen "Die Rekruten", "Mali" und "Biwak". Nach eigenen Angaben konnte die Bundeswehr auf bundeswehrkarriere.de zwischen dem Start und dem Ende von "Mali" rund 60 Prozent mehr Zugriffe verzeichnen. Ebenso stieg die Zahl der Anrufe bei der Karriere-Hotline nach der Ausstrahlung um 34 Prozent. Die Serie gewann vier ADC-Nägel und wurde mit dem Grand Prix Digital ausgezeichnet.

"Mit 'Die Springer' reagieren wir unmittelbar auf unsere Community. Unsere Nutzerinnen und Nutzer haben sich als nächste Serie nach 'Mali' und 'Biwak' die Ausbildung zum Fallschirmspringer bei der Bundeswehr gewünscht", führt Dirk Feldhaus aus, der Beauftragte für die Kommunikation der Arbeitgebermarke Bundeswehr. "Wie in allen Serien wollen wir ein realistisches und authentisches Bild der Ausbildung vom Dienst in den Streitkräften zeigen. Damit möchten wir junge Menschen für die Bundeswehr begeistern."