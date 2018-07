%%%Shell: Globaler Kreativ- und Media-Pitch ist entschieden%%%

Anfang 2018 startete der niederländische Öl- und Energie-Riese Shell einen Agentur-Pitch, um seine weltweiten Kreativ- und Media-Aufgaben neu zu vergeben. Laut den britischen Fachmedien stehen die Pitch-Gewinner nun fest. Für das Pitch-Management hat Shell den Pitch-Berater R3 engagiert. Ein Shell-Sprecher des Öl- und Energie-Unternehmens erklärte gegenüber 'Campaign', der Prozess sei noch nicht abgeschlossen und eine offizielle Entscheidung sei noch nicht gefallen. Gleichwohl kursieren bereits konkrete Informationen über die Verteilung der Kommunikations-Aufgaben.







Das WPP-Agentur-Network J Walter Thompson, das seit 21 Jahren für Kreativ-Etat (Retail und Corporate) verantwortlich war, soll diesen nun mit der Schwester-Agentur VCCP sowie mit einer Agentur aus de Konkurrenz-Holding Dentsu-Aegis teilen. Die Plattform 'The Drum' berichtet, dass die WPP-Agenturen Wunderman und Mirum ebenfalls Shell-Aufgaben bekommen sollen. Darüber hinaus gehen Shell-Teil-Etats an die WPP-Agenturen Geometry Global (Shopper Marketing) sowie Hill + Knowlton(PR und Marken-Strategie). Last not least nimmt Shell auch das unabhänige PR-Agentur-Network Edelman unter Vertrag.



Im Pitch für den weltweiten Media-Etat bleibt die WPP-Agentur MediaCom im Amt. Sie wird sich dieses Mandat aber mit Dentsu-Tochter Carat teilen müssen.

Beim Rennen um den B2BKreativ-Etat soll sich die Omnicom-Agentur Doremus soll sich durchgesetzt haben.