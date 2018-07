%%%Montblanc geht mit Jung von Matt auf Expedition%%%



Fotograf Chris Burkard ist neben Hugh Jackman das Gesicht der neuen Kampagne von Montblanc (Foto: Jung von Matt)

'The spirit of mountain exploration' – unter diesem Claim präsentiert der Uhren- und Schreibgerätehersteller Montblanc mit Sitz in Hamburg die neuen Modelle seiner Montblanc 1858-Uhrenkollektion. Entwickelt wurde die Launchkampagne, die in über 30 Ländern erscheint, von Jung von Matt/Next Alster. Die Hamburger Kreativen konnten sich 2017 in einem mehrstufigen Pitch der zur Richemont-Gruppe gehörenden Premiummarke durchsetzen. Als globale Lead-Agentur verantwortet JvM neben den strategische Aufgaben rund um die Markenkommunikation sämtliche Produktkampagnen sowie Website-Contents, insbesondere die kommunikative Neuausrichtung des digitalen Montblanc Magazins. Bisher hatte Scholz & Friends, Hamburg, für Montblanc gearbeitet. Social Media Agentur bleibt TLGG.

Die aktuelle Kampagne zeigt Montblanc-Markenbotschafter Hugh Jackman in einem 60-sekündigen Brandfilm. Ein weiteres Testimonial ist der Fotograf und Outdoor-Influencer Chris Burkard mit einem interaktiven Logbuch auf der Kampagnenseite und auf Instagram. Beide prominenten Gesichter sollen vor den Kulissen der Rocky Mountains und Patagonien den Entdeckergeist repräsentieren, für den die 1858-Kollektion steht. Die digitalen Bewegtbildinhalte werden von Printmotiven und einer Uhren- Broschüre flankiert.

Bei Jung von Matt zeichnen Max Lederer und Thim Wagner (Geschäftsführer Kreation), Andreas Ernst (Geschäftsführer Beratung), David Leinweber (Group Creative Director) und Florian Kruse (Account Director) für die Kampagne verantwortlich. Auf Kundenseite sind Vincent Montalescot (Executive Vice President Marketing), Maria Groh (Associate Director Marketing Communications) und Fabian Kredig (Senior Manager Digital Marketing) die Ansprechpartner.