%%%FBO gewinnt IKK Südwest-Etat zurück%%%

Die FBO GmbH, Saarbrücken, kann ihr Mandat bei der IKK Südwest, ebenfalls in der Saarmetropole ansässig, verteidigen: Im August 2017 war die Zusammenarbeit, die bis ins Jahr 2005 zurückreicht, ausgelaufen. Anfang 2018 hatte die Krankenversicherung daher den Etat europaweit neu ausgeschrieben. Die Freude sei groß, dass sich die IKK Südwest nach einem kurzen Umweg wieder für FBO entschieden habe, sagt Agenturgeschäftsführer Sven Walter.

Der Etat umfasst Leistungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades, zur Image-Weiterentwicklung und -Festigung sowie zur Neukundengewinnung und Kundenbindung. FBO übernimmt seit Anfang Juli sämtliche Aufgaben von der strategischen Beratung bis hin zur operativen Planung, Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Kampagnen inkl. Mediaplanung für die Krankenkasse.



Zuletzt hatte die Agentur eine Multichannel-Kampagne zum Thema Patientensicherheit für die Krankenkasse umgesetzt unter dem Claim 'Ohne Gesundheit ist alles nichts'. Ihr voran ging das Projekt 'Fit mit Fred', das im Zeichen der Bewegung stand.

Die 1990 gegründete, inhabergeführte Agentur ist neben dem Standort in Saarbrücken auch in Forbach in Frankreich ansässig. Neben der IKK Südwest betreut das 30-köpifge Team von FBO aktuell Projekte für Ursapharm Arzneimittel, Marienhaus Dienstleistungen, mediserv, Phast und Xcare.