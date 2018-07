%%%Alibaba investiert 1,23 Millarden Euro in digitales Werbe-Unternehmen%%%

Die chinesische Online-Retailer Alibaba investiert rund 1,23 Millarden Euro in die chinesische Werbe-Agentur Focus Media. Mit der Investition will Alibaba seine New Retail-Strategie stärken, die online und offline Retail zu einer nahtlosen Consumer Experience verschmelzen soll.

Zudem kann Alimama, die digitale Marketing-Plattform vom Alibaba, in diesem Zuge zusammen mit Focus Media den Kunden neue Digital-Channels für Produkt-Vermarktung anbieten. Außerdem soll Focus Media-Tochter Uni Marketing das Consumer Analytics Tool von Alibaba unterstützen. Uni Marketing hilft Marken dabei, ihre Konsumenten zu identifizieren, targeten, erreichen und binden.