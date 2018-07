%%%Bayer Companion Health: BBDO-Agentur Proximity Düsseldorf wird globale Lead-Agentur%%%

Der Chemie- und Pharma-Konzern Bayer AG mit Stammsitz in Leverkusen engagiert die Agentur-Holding Omnicom für die Betreuung der globalen Werbung für die Companion Health-Sparte, die Marken wie Seresto, Advantix, Advantage und Drontal beinhaltet. Diese Sparte war früher als Bayer Animal Health bekannt. Die Omnicom-Agenturen BBDO und Proximity setzten sich im Pitch gegen die Konkurrenz durch.







Ein Team aus beiden Agenturen wird für den Etat verantwortlich sein und aus Düsseldorf heraus die Lead-Funktion übernehmen. Unterstützung kommt von CLM BBDO in Frankreich, DLV BBDO in Italien sowie Energy BBDO und Barefoot Proximity in den USA. Der Etatwechsel zu den beiden Omnicom-Agenturen soll bis Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein. BBDO arbeitet bereits für die Bayer-Bereiche Consumer Health, Enviromental Science und Crop Science.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Bayer Companion Health mit unserem integrierten Marketingkonzept überzeugen konnten. Unser Team in Düsseldorf steht gemeinsam mit unseren Netzwerkagenturen für skalierbare, sichtbare und erfolgreiche Kampagnen", erklärt Sue Nisbet, Managing Director von Proximity WW.







Zuvor waren mehrere Agenturen für die werbliche Betreuung der Bayer Companion-Etats verantwortlich - unter anderem die WPP-Tochter VML. Dem Vernehmen nach soll auch ein Team aus VML und der Schwester-Agentur J. Walter Thompson am Pitch beteiligt gewesen sein.







Nach Analysen der Consultancy R3 investiert Bayer weltweit rund 128 Millionen Euro (150 Millionen US-Dollar) jährlich in die Marketing-Kommunikation für sein Companion Health-Marken-Portfolio.