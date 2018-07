%%%diconium frischt Webauftritt von Bechtle auf%%%

Das Stuttgarter Digital- und Beratungsunternehmen diconium entwickelte und setzte für das IT-Systemhaus Bechtle AG mit Sitz in Neckarsulm einen neuen Webauftritt um. Ziel war es, das Angebots-Portfolio, das eine Corporate Webseite und einen Online Shop beinhaltet, auf einer Plattform zu vereinen. Dafür werden Content, Dienstleistungen und Shop-Produkte des IT-Unternehmens auf der Website in einer neuen Struktur präsentiert. Dabei entwickelte diconium die Seite angepasst an Usability und Barrierefreiheit in einem vollresponsiven Flatdesign.



"Die Innovation steckt im Detail, insbesondere im Shop, der völlig neu gedacht wurde und dem Motto 'weniger ist mehr' folgt. Notwendige und nützliche Funktionen wurden gestärkt oder eingeführt, schmückendes Beiwerk getilgt. Was nützlich ist, wurde zuvor durch diconium evaluiert: in zahlreichen Interviews mit Zielgruppen, Persona-Entwicklungen und in Nutzertests", erklärt Markus Böhm, Managing Director bei diconium.



diconium wurde 1995 von Andreas Schwend und Daniel Rebhorn gegründet. Rund 600 Mitarbeiter sind an den zehn Standorten in Stuttgart, Berlin, Hamburg und Karlsruhe sowie Bangalore, Detroit, Peking, Lissabon, London und San Jose beschäftigt. Zum Kundenportfolio gehören Daimler, Stöber Antriebstechnik, Cineto (Online Sales-Tochter von Daimler), Coop, Endress + Hauser (Anbieter für industrielle Prozesstechnik), Häfele (Hersteller von Beschlagtechnik und elektronischen Schließsysteme) und Sick (Sensor-Hersteller).



Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Das 1983 gegründete Unternehmen bietet IT-Dienstleistungen sowie den Direktvertrieb von IT-Produkten. Im Fokus des Angebots stehen dabei der Handel mit Hard- und Software sowie der Betrieb und die Wartung von IT-Infrastruktur bei den rund 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem öffentlichen Dienst und dem Finanzmarkt. Im Juni hatte Bechtle die Münchner Agentur 42ponies mit einem Etat für B2B Social Media-Marketing betraut.