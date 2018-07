%%%Ogilvy und Binding feiern das echte Frankfurt%%%



Ogilvy und Binding räumen mit Vorurteilen über Frankfurt auf (Foto: Ogilvy)

'Auf Frankfurt, wie es wirklich ist': Unter diesem Claim geht am 23. Juli 2018 die neue Kampagne für die Binding-Brauerei AG aus Frankfurt an den Start. Die ortsansässige Agentur Ogilvy entwickelte Maßnahmen, die mit Vorurteilen gegenüber der Stadt aufräumen sollen. Die Kampagne wird auf rund 1.600 City-, Megalights und Großflächen gezeigt, Aktivitäten in den sozialen Netzwerken und auf Veranstaltungen sind ebenfalls geplant. Die Bild-Motive wurden von dem Fotografen Oliver Tamagnini umgesetzt.



"Wir feiern mit unserer neuen Kampagne die lebens- und liebenswertesten Seiten der am meisten unterschätzen Großstadt Deutschlands", sagt Claudia Geisler, Marketing/PR bei Binding. "Auf zunächst drei Motiven lösen wir Vorurteile über Frankfurt auf, indem wir Menschen an authentischen Orten unserer Heimatstadt zeigen – und damit das wahre Leben. Denn Binding liebt Frankfurt!"



Ogilvy Frankfurt betreut neben Binding auch Etats für die Deutsche Bahn, Man Trucks und Schwäbisch Hall. Seit dem 1. Juli 2018 stehen neben Frankfurt auch die weiteren Standorte Berlin und Düsseldorf unter einer neuen Führung: dazu wurde Björn Bremer zum CCO befördert.