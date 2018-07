%%%Serviceplan-Gruppe steigert Umsatz auf 415 Millionen Euro%%%

Die Serviceplan-Gruppe setzt ihren Erfolgskurs auch im 47. Geschäftsjahr seit bestehen weiter fort und steigert den Umsatz (Einnahmen aus Provisionen und Honoraren) im Geschäftsjahr 2017/2018 um sieben Prozent auf 415 Millionen Euro. Europas größte inhabergeführte Agentur-GruDer internationale Umsatz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 91 Millionen Euro – das entspricht einer Steigerung von knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr; 2016/17 lag er bei 83 Millionen Euro.

Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, betont: "Eines der spannendsten und wichtigsten Geschäftsjahre der Serviceplan Gruppe ist nun abgeschlossen – und das sehr erfolgreich! Wir sind nun in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten: Europa, Asien und Nordamerika und haben mit der Eröffnung in New York und der Etablierung der Idee ‚Haus der Kommunikation‘ in den USA einen wichtigen Schritt gemacht. Im Bereich Kreation sind wir weiterhin an den Top-Positionen vertreten und wir haben mit dem Innovation Studio der Plan.Net Gruppe in München einen Ort für die digitale Zukunft von Unternehmen geschaffen, der einzigartig ist. Mit zahlreichen Auszeichnungen hat die Mediaplus Gruppe nicht nur in Deutschland, sondern auch mit einer Spitzenposition im RECMA Ranking weiterhin als bestbewertete Mediaagentur Deutschlands überzeugt. Besonders stolz bin auch auf unseren erstmaligen Einstieg ins Ad Age Ranking – hier sind wir gleich im ersten Jahr auf Platz 22 gelandet. Und mit Auchan in Frankreich, Tencent in China und Ferrero in Italien haben wir auch international Kunden gewonnen, die uns stolz machen und die zeigen, dass wir uns an unseren internationalen Standorten erfolgreich etabliert haben."ppe mit Stammsitz in München hat damit den Sprung über die Marke von 400 Millionen Euro locker geschafft.