%%%Digital-Agentur oddity will mit schärferem Profil internationaler werden%%%

Full-Service-Agenturen oder Digital-Agenturen sind nicht mehr zukunftsfähig, meint oddity- Mitgründer und -Geschäftsführer Simon Umbreit. Er strebt daher eine Neuausrichtung an. Die Digital-Experten möchten über das Format der "digitalen Kommunikationsagentur" hinauswachsen. Daher will oddity, seit 18 Jahren am Markt und unabhängig, mit einem geschärften Profil in die Zukunft gehen. Die Partner Simon Umbreit, Frank Boegner und Marc Bürkle positionieren oddity als spezialisierte Gruppe und Business Partner für eine digitale Welt.

"Viele Agenturmodelle kommen aus einer anderen Zeit. Die Zukunft gehört denen, die Spezialisierung orchestrieren und sich maximal an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen können. Digitalisierung sitzt tiefer, Kommunikation als zentrales Leistungsangebot reicht nicht mehr", sagt Umbreit. Das bedeutet auch über die üblichen Grenzen hinauszuwachsen und globaler zu denken. Und dabei unabhängig zu bleiben, bewusst nicht als Teil eines der großen Networks, die alle mit ihrem Geschäftsmodell und sich selbst zu kämpfen haben. "Wir bauen unseren eigenen Weg, gestalten unsere eigene Zukunft."

In Konsequenz möchte oddity unter dem Leitgedanken 'A Friend called Future' die Digitalisierung als Chance verstehen, als Gestaltungsraum, als Zukunft, die eben noch nicht geschrieben ist. Dabei stellt sich oddity als Gruppe auf, glaubt jedoch weiterhin an Dezentralisierung und Spezialistentum. "Es gibt in unserem komplexen Kosmos keine Allrounder-Teams mehr, die erstklassig liefern können. Unsere Zeit braucht spezialisierte Teams, welche sinnvoll zusammenarbeiten und sich ständig verändern, wandeln und neu erfinden können", erklärt der oddity-Chef. Deshalb sollen die oddity-Standorte in Berlin, Köln, Stuttgart, Taipeh, Belgrad und Atlanta sowie die Unternehmensbereiche mit eigenem Gestaltungsraum und Entscheidungsfreiheit ausgestattet werden.

Internationalisierung ist Teil der Zukunft von oddity

oddity ist mit 250 Köpfen und sieben Standorten präsent. "Jeder fünfte unserer Kollegen arbeitet mittlerweile international. Unter Internationalisierung verstehen wir den Eintritt in neue Märkte aber genauso das internationale Onboarding in Deutschland. Gruppenweit arbeiten bei oddity bereits 25 Nationalitäten zusammen. Wir haben ganzheitliche Prozesse entwickelt um weltweit Fachkräfte zu uns zu holen. Unser stärkstes Wachstum findet zurzeit in Asien statt, eine weitere internationale Dependance folgen noch in diesem Jahr", so Umbreit. Er will weg von dem Bild der rein deutschen Agentur und oddity international in Stellung bringen. "Wir befinden uns mitten auf unserer Reise und arbeiten hart am Aufbau einer Unternehmenskultur von Deutsch zu International."

Als Gruppe strukturiert sich oddity in die Bereiche Brand, Commerce, People, Code, Motion und Asia. Im Bereich Brand entwickelt oddity standortübergreifend digitale Branding- und Kommunikationskonzepte, u.a. für dm-drogerie markt, Disney, Tchibo und Trumpf. Im Bereich Commerce bietet oddity neben Beratung und Implementierung mit 'commerce connector' eine eigene Software-as-a-Service-Lösung, die bereits in 75 Ländern mehr als 170 Marken und 4.800 Händler vernetzt. Zu den größten Kunden zählen 3M, Bosch, L’Oréal und LG. Die neue Unit People mit Sitz in Köln unter Leitung von Dr. Volker Casper begleitet Unternehmen von innen heraus in eine digitalisierte Welt und ist mit der eigenen Plattform 'oddity evolve' auf Personal- und Organisationsentwicklung spezialisiert. Über 40 Entwickler arbeiten an den Standorten Stuttgart, Berlin und Belgrad im Bereich Code. Neben Webentwicklung hat sich das Team auf Forschung im Bereich künstliche Intelligenz spezialisiert. Die Filmproduktion 'Neue Bewegung' firmiert zukünftig unter oddity waves und steht für Motion. Unter Leitung des Managing Partners Christian Gölz werden in Stuttgart Filme u.a. für Porsche, Decathlon, Daimler und dm produziert. oddity Asia setzt auf neue Marketing- und E-Commerce Konzepte in Asien, das 30-köpfige Team mit Sitz in Taipei leitet Laura Laubinger.