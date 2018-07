%%%trbo verdoppelt Umsatz und expandiert nach Großbritannien und Osteuropa%%%

Der Münchner Digital-Spezialist trbo verdoppelte im Jahr 2017 ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Auch im laufenden Jahr wird ein erneutes Wachstum von über 100 Prozent angepeilt. Mit dieser Geschäftsentwicklung im Rücken expandiert trbo zudem aus dem deutschsprachigen Raum heraus nach Großbritannien und Osteuropa.

Zu dem Umsatzerfolg haben sowohl nationale als auch internationale Neukunden beigetragen. Hierzu zählen das Reiseunternehmen FTI Touristik, eine namhafte deutsche Online-Versandapotheke und die Hudson’s Bay Company (HBC), Mutterunternehmen unter anderem von Kaufhof. Zusätzlich ging trbo zahlreiche Kooperationen ein, wie etwa mit CrossEngage, dem Cross-Channel-Marketing- und CRM-Experten.



"trbo hat seinem Namen in den vergangenen Monaten alle Ehre gemacht. Parallel zum starken Umsatzwachstum haben wir auch die Zahl der Mitarbeiter nahezu verdoppelt und insbesondere in den Bereichen Account Management, Sales sowie Marketing aufgestockt. In unseren neuen Räumlichkeiten, die wir ab August 2018 beziehen, ist zudem Platz für weiteres Wachstum, das sich durch die positive Marktentwicklung abzeichnet", sagt Felix Schirl, Geschäftsführer und CTO von trbo.

Die trbo GmbH, 2013 gegründet, bietet unter anderem ein cloudbasiertes Kommunikations-Tool an. Mit dieser Anwendung können Unternehmen Online Shops und Websites eine individualisierte Ansprache von Besuchern analysieren – Onsite, in Echtzeit und voll automatisiert. Zu den Kunden von trbo gehören u.a. limango, Lodenfrey, mydays, Triumph und Thomas Cook AG. Die Geschäfte der trbo GmbH führt Felix Schirl.