%%%GroupM verkauft Sponsorship-Company IEG%%%

Die GroupM, die Sub-Holding der britischen Agentur-Holding WPP, trennt sich von seine Sponsorship-Tochter IEG mit Hauptsitz in Chicago und verkauft die Sponsorship-Analyse-Company an Sport- und Entertainment Marketing-Agentur Engine Shop. WPP übernahm IEG im Jahr 2006 und integrierte den Mafo-Dienstleister in seine Subholding GroupM, wo zeitgleich die Entertainment- und Sport-Marketing Unit ESP entstand.







Engine Shop gehört zur Bruin Sport Capital-Gruppe, dahinter verbirgt sich ein privat geführtes internationales Consulting-Konglomerat mit Interessen in den Bereichen Media, Sport-Sponsoring, Marketing sowie Branded-Lifestyle-Agenturen. Engine Shop berät Kunden wie Veuve Clicquot, Mercedes Benz, espn, Ikea und htc.





IEG wurde 1982 gegründet und unterstützt globale Marken und Sportrechte-Organisationen mit Analyse-Tools, Prognosen sowie verschiedenen Measurement Services. IEG wird künftig als unabhängige Partner-Agentur von Engine Shop agieren. Innerhalb der Engine Shop-Gruppe wird IEG zur Unit e-Sports gehören, die vor neun Monaten ins Leben gerufen wurde.





Miit dem IEG-Kauf setzt Buin Sport Capital seine aggressive weltweite Expansions-Strategie weiter fort. Im Dezember 2017 übernahm Bruin The Gamer Agency, im Februar 2018 T Burns Sport Group und im März 2018 das weltweite e-sport- und Fußball-Business von SA Studios.