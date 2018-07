%%%Alibaba, Tencent und CMC wollen WPP-Teilhaber in China werden%%%

In China bahnt sich ein ungewöhnlicher Deal an: Die beiden Tech-Giganten Alibaba und Tencent sowie die staatsnahe Investment-Gesellschaft China Media Capital Holding (CMC) führen derzeit Gespräche, um als Gesellschafter bei WPP China zu werden. Sie wollen Anteile im Wert von rund 2,13 Millarden Euro (2,5 Millarden US-Dollar) kaufen. Damit würden die drei zusammen 20 Prozent der Anteile an WPP-China halten.







Auch wenn sich die Gespräche erst im Anfangsstadium befinden, sieht es danach aus, dass eine neue Holding entstehen könnte - mit WPP als Mehrheits-Gesellschafter und Alibaba, Tencent sowie CMC mit je gleichen Anteilen.







Ursprünglich hatten Ex-CEO Sir Martin Sorrell und WPP non-Executive Director Ruigang Li, der Gründer von CMC, erste Sondierungsgespräche geführt. Nun waren WPP-Chairman Roberta Quarta und Chief Operating Officer Andrew Scott im Juli 2018 in China und setzten die Verhandlungen offenbar fort.







Die Tech-Giganten Alibaba und Tencent setzen viel daran, ihre Werbe- und Marketing-Expertise auszubauen und In-House Werbe-Agenturen zu gründen. Beide Unternehmen sind bereits eine Partnerschaften mit WPP eingegangen. GroupM unterzeichnete 2017 eine strategische Partnerschaft mit Alibaba und 2016 eine Social Media-Partnerschaft mit Tencent.