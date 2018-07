%%%Facit Digital mit neuem Standort in Köln %%%



Christian Bopp (Geschäftsführer Facit Digital), Elmar Laube (Director Consulting Facit Digital), Michael Wörmann (Geschäftsführer Facit Digital) (v.l.) bieten Facits Leistungen künftig auch in Köln an (Foto: Serviceplan)

Das Kölner Haus der Kommunikation der Agenturgruppe Serviceplan erweitert sein Portfolio: Seit dem 1. Juli 2017 gibt es in dieser Niederlassung einen Standort der Marktforschungstochter Facit Digital. Elmar Laube leitet als Director Consulting das Büro. Eine Studie zum Thema 'Digitales Stadionerlebnis' begleitet den Start. Aktuelle Projektkunden sind u.a. Deutsche Welle, Telekom, Deutsche Fußball Liga sowie Media Broadcast.

Christian Bopp, Geschäftsführer Facit Digital, sagt: "Wir wollen unser erfolgreiches Geschäftsmodell auf andere Orte übertragen, um mit unseren überragenden Leistungen und unserer langjährigen Beratungsexpertise noch näher bei unseren Kunden zu sein. Marktforschung und Beratung bedürfen oftmals in Durchführung aber auch in der Umsetzung Kundennähe. Das dortige Haus der Kommunikation verfügt nun über ein vollständiges Leistungsangebot, dass auch Research miteinschließt und unseren Kunden in Köln umfassenden Zugang zum Thema Marktforschung ermöglicht!"

Elmar Laube startet neu im Haus der Forschung der Serviceplan Gruppe und leitet seit Juni 2018 als Director Consulting Facit Digital den Standort Köln. Er verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Marktforschung – zuletzt als Senior Account Manager bei YouGov. Dort war er für die Sektoren Versicherungen, Logistik / KEP, FMCG und Sport zuständig. Zuvor war er für (r)evolution market research GmbH, OmniqQuest und TNS Infratest tätig.

Elmar Laube, Director Consulting Facit Digital, dazu: "Ich freue mich riesig darauf den Standort Köln aufzubauen sowie auf die Kunden aus dem Haus der Kommunikation in Köln, aber natürlich auch auf neue Kunden mit dem Schwerpunkt Medien, Finanz und Sport." Erstes Projekt unter der Leitung von Elmar Laube aus dem Schwerpunktbereich Sport ist eine Studie zum Thema 'Digitales Stadionerlebnis', die demnächst veröffentlicht wird.

Facit Digital wurde 2007 als Unternehmen für die Bereiche Nutzerforschung und User-Experience-Beratung (UX) innerhalb der Facit Gruppe von Christian Bopp und Michael Wörmann gegründet. Die beiden Geschäftsführer haben seitdem ein Team von 20 UX-Experten aufgebaut und zählen unter anderem Amazon, die Consorsbank oder Sky zu ihren Kunden. Neben Facit Digital zählen auch Facit Research, Facit Media Research und Facit Buiness Intelligence zu den Unternehmen der Facit Gruppe. Facit ist Teil der Serviceplan-Gruppe und sitzt mit Zentrale in München im Haus der Forschung, das mit dem Haus der Kommunikation verbunden ist. Die Serviceplan-Gruppe setzt ihren Erfolgskurs auch im 47. Geschäftsjahr seit bestehen weiter fort und steigert den Umsatz (Einnahmen aus Provisionen und Honoraren) mit allen Töchtern (u.a. Plan.Net, Facit, Mediaplus) im Geschäftsjahr 2017/2018 um sieben Prozent auf 415 Millionen Euro.