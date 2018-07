%%%Berliner Hirschen gehen mit der Berliner Polizei in die nächste Runde %%%

Zum goldenen Hirschen Berlin und die Polizei Berlin weiten ihre Zusammenarbeit aus. Während die Kooperation, die bislang auf Nachwuchsgewinnung setzte und durchweg auf verschiedenen Online-Kanäle lief, ist die Kampagne mit dem bekannten Claim "Da für Dich" jetzt auch auf den Straßen und Schienen der Hauptstadt präsent. Zudem erweitert sich der Fokus der Kommunikation: Neben Recruiting-Maßnahmen steht nun verstärkt die Förderung der Wertschätzung für die Arbeit der über 17.000 Polizisten im Fokus.

"Unsere damalige Content-Kampagne entwickelten wir in der klaren Überzeugung, dass effektive Recruiting-Kommunikation automatisch das Image stärkt", erklärt Felix Franz Vogler, Geschäftsführer bei Zum goldenen Hirschen Berlin. "Unsere Inhalte sollten beraten, aufklären und Emotionen wecken – kurz: die Wertschätzung für die Polizei Berlin steigern. Nun gehen wir den nächsten Schritt."

Über den Zeitraum von 14 Tagen belegt "Da für Dich" 500 Werbeflächen in den Bezirken der Stadt. Die Plakatlinie von fünf Motiven soll die gesellschaftliche Bedeutung der Polizeiarbeit betonen und gleichzeitig die große Aufgaben-Bandbreite hervorheben. Dafür verknüpft die Headline immer ein Erlebnis aus dem Alltag der Berliner mit einem Konter in polizeitypischer Sprache. Ein Beispiel: "Du drückst früh auf Snooze? Wir sind beim ersten Alarm bereit." Die Verlängerung der Out-of-Home-Maßnahmen erfolgt auf sämtlichen Social-Media-Kanälen der Polizei Berlin, darunter seit neuestem Instagram.

"Wenn wir Kampagnen und Inhalte konzipieren, haben wir den Anspruch, uns in unsere Kunden hineinzuversetzen", erläutert Kay-Michael Bathe, Projektleiter bei den Hirschen. "Das gelang bei der Polizei Berlin umso besser, weil man hier bereit war, uns tiefe Einblicke zu gewähren." So geschehen beim "Praktikum im Streifenwagen", für das man sich bereits im vergangenen Jahr die Produktionsfirma 5ter Stock ins Boot holte. Das Bewegtbild-Format stellt der jungen Bewerber-Zielgruppe die Menschen vor, die einmal ihre Kollegen sein könnten. Vor zwei Wochen gingen dann die insgesamt acht zehnsekündigen Web-Trailer auf 74 digitalen CLPs in Berliner U-Bahnhöfen sowie auf der Digital Poster Gallery an der Friedrichstraße on Air. Parallel warben Hirschen und Polizei mit dem "Praktikum im Streifenwagen" auf YouTube, Snapchat und Instagram (dort unter anderem über das neue Format IGTV) für eine Karriere bei der Berliner Polizei.