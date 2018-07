%%%Interpublic: Gute Zahlen für Quartal 2/2018 und das erste Halbjahr 2018%%%

Die amerikanische Agentur-Holding Interpublic Group (IPG)mit Stammsitz in New York hat die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2018 sowie den Halbjahresbericht 2018 bekannt gegeben. Im 2. Quartal steigerte IPG seine Netto-Einnahmen um 6,2 Prozent von 1,83 auf 1,95 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahres-Quartal, das entspricht einen Plus von 120 Millionen Dollar. Der Gesamt-Umsatz von IPG für das zweite Quartal 2018 belief sich auf 2,39 Millarden Dollar, das ist ein Plus von 9,4 Prozent. Der Betriebsgewinn im zweiten Quartal 2018 stieg um 9,4 Prozent von 225,7 auf 249,2 Millionen Dollar. Damit liegt die Umsatzrendite für Q2/2018 bei beachtlichen 12,8 Prozent (Vorjahr 12,3 %). Bei diesen Zahlen kann man nachvollziehen, das IPG-CEO Michael Roth jubelt: "We are extremly pleased with our Performance this quarter."







Auch die Zahlen für das erste Halbjahr 2018 belegen den positiven Trend: Der Netto-Umsatz beträgt 3,72 nach 3,51 Milliarden Dollar in der Vorjahres-Periode ( + 6,0 Prozent). Der Gesamtumsatz im ersten Halbjahr stieg um 7,3 Prozent von 4,25 auf 4,56 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 10,6 Prozent von 260,4 auf 288 Millionen Dollar und die Umsatz-Rendite stieg von 7,4 auf 7,7 Prozent. Hier gibt es noch Luft nach oben, denn die Umsatz-Renditen von Omnicom, Publicis oder WPP liegen bei über zehn Prozent. Die geplante Übernahme des Big Data-Spezialisten Acxiom dürfte die IPG-Rendite spürbar verbessern.