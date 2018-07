%%%Dentsu Aegis baut Präsenz in Großbritannien aus%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis stärkt ihre Markt-Position in Großbritannien und übernimmt Whitespace, eine Kreativ-Agentur mit Hauptsitz in Edinburgh. Die 1997 gegründete Agentur ist mit 65 Beschäftigten an den Standorten Edinburgh, Newcastle, Leeds und Manchester präsent. Das Leistungsspektrum der Kreativ-Agentur umfasst Brand Strategie, Digital-Produktion, Content sowie Digital-Services.







Die Gründer Iain Valentine und Phillip Lockwood-Holmes werden die Agentur-Gruppe weiterhin mit dem derzeitigen Management-Team leiten - auch der Stammsitz wird in Edinburgh bleiben. Whitespace betreut Kunden wie Aegon, Sainsburgy's Bank und die schottischen Regierung.