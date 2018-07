%%%Digital-Agentur TWT kooperiert mit Social Media Monitoring-Anbieter Talkwalker %%%

Die mit Zentrale in Düsseldorf ansässige Digital-Agentur TWT Digital Group erweitert ihr Social Media-Angebot durch eine Partnerschaft mit Talkwalker. Der Anbieter von Social Media Monitoring ist der jüngste Baustein im TWT Ecosystem mit Partnern wie Adobe, Google, Spryker oder Inxmail.

Talkwalker liefert TWT ein Tool zum Monitioring von Kommunikations- und Marketingmaßnahmen in Echtzeit, beispielsweise beim frühzeitigen Erkennen von Kundenmeinungen und Trends. In Kombination mit dem Expertenwissen der TWT sollen dann präzise und operationalisierbare Handlungsempfehlungen entstehen. Ein permanentes Social Listening erlaubt Einblicke in Unternehmens- und Marken-Images sowie eine schnelle Reaktion auf Nutzerkommunikationen unabhängig von Kampagnen.

Die Social-Data-Intelligence-Plattform von Talkwalker beobachtet und analysiert Online-Unterhaltungen in sozialen Netzwerken, auf Webseiten, in Blogs oder Foren in über 187 Sprachen. Dabei werden täglich ca. 500 Millionen Posts auf 150 Millionen Netzwerken und Webseiten verarbeitet. Dabei kommt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. So können Nutzer mit der neuen Funktion Custom AI die Talkwalker AI Engine nutzen, um manuelle Prozesse zu automatisieren, die Ergebnisqualität zu steigern und Daten zu segmentieren.

Die TWT Digital Group GmbH vereint sieben Tochtergesellschaften und arbeitet mit über 380 Mitarbeitern leidenschaftlich als Full-Service-Dienstleister an der digitalen Transformation. Die Gruppe betreut Kunden wie Mondelçz, Nestlé, Commerzbank, Santander, Gothaer, Deutsche Bank, nolte Küchen, Henkel, Bayer, Deutsche Telekom, Johnson & Johnson, Vaude, Merck, Rose, Abbott, Lilly, Covestro, COOP Schweiz oder Fujifilm. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es weitere Offices in Köln, Bergisch Gladbach, Heidelberg und Berlin.