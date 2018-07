%%%Billy Boy und Rocket & Wink sorgen für sichere Festivalsaison%%%

Sommerzeit ist Festivalzeit. Für sicheren Spaß auch nachts und abseits der Bühnen will Billy Boy nun sorgen. Die Marke aus dem Hause des Kautschukproduzenten Mapa GmbH designte offizielle Festival-Kondome. Die Aktion wurde von der Hamburger Agentur Rocket & Wink im Rahmen der #nasichi-Kampagne für rund 30 Events in Deutschland und Österreich umgesetzt. Ebenfalls an der Aktion beteiligt ist die Organisation Jugend gegen AIDS e.V. Insgesamt 500.000 Kondome sollen im Laufe des Sommers auf den Veranstaltungen verteilt werden. Billy Boy ist auf Festivals Wacken Open Air, Nature One, MS Dockville oder dem Happiness Festival am Start.



Die #nasichi-Kampagne war das Erstlingswerk von Rocket & Wink für Billy Boy. Die Hamburger Agentur gewann das kreative Lead-Mandat der Kondom-Marke im März 2018. Seitdem setzte der Dienstleister für die Kampagne OOH-, PoS- sowie mit Guerilla-, Ambient-und Online- Maßnahmen um.



Rocket & Wink besteht aus Dr. Gerald Rocketson und P. Amund Wink (beides sind Künstlernamen), die 2011 anonym ihr Designstudio eröffneten. Auf offiziellen Fotos zeigen sie sich mit Maske und Astronautenhelm. Bekannt sind die Kreativen für ihre bunten Kampagnen, wie beispielsweise der '#assyouare'-Kampagne für die Kölner Ass Werbe GmbH. Anfang des Jahres gewannen die Hamburger außerdem den Lead-Etat bei fritz-kola und launchten im Februar die OOH-Kampagne 'willkommen im wach'.