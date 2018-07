%%%Dr. Oetker und BBDO inszenieren Pudding pur%%%



Milch, Schokolade und Agavendicksaft: Die Zutaten stehen im TV-Spot im Mittelpunkt (Foto: BBDO)

Zeigten sich Dr. Oetker und BBDO für den Vitalis Müslisnack noch voller Energie, wird für das neue Dessert puristischer geworben: Für die Puddingneuheit PurVi des Bielefelder Nahrungsmittelunternehmens setzte die Düsseldorfer Omnicom-Tochter einen TV-Spot um, in dem die ZutatenMilch, Agavendicksaft und Schokolade im Fokus stehen.



"Wir wollten den Film unbedingt etwas anders machen als üblich in der Makro Food-Fotografie. Nämlich genau so wie das Produkt ist, um das es geht: Nur mit wenigen echten Zutaten, ohne Tricks, also alles in Kamera und ganz ohne visuell überlaute Liquid-Splashes", sagt Veikko Hille, Kreativdirektor bei BBDO Düsseldorf.



Regie führten Michael Roullier und Philippe Lhomme von Foodfilm Paris. Roullier sagt über das Projekt: "Wir hatten in der Entwicklung immer die Form eines Haiku vor Augen: streng strukturiert, poetisch klar und sehr, sehr rein." Für die Produktion zeichnet Bakery Films aus Hamburg verantwortlich, die Postproduktion lag bei Pirates’n Paradise, Düsseldorf. Ansprechpartner bei Dr. Oetker sind Hans-Wilhelm Beckmann, Martina Fröhlich, Christoph Strunk und Zarah Kiesslich.