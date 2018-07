%%%Plan.Net-Gruppe stellt Content Marketing unter dem Label Plan.Net Neo neu auf%%%



CEO der Plan.Net-Gruppe Manfred Klaus (Mitte) mit den Geschäftsführern der Neugründung Neo Thorsten Stork (l.) und Jan Woratschek (Foto: Plan.Net Neo)

Die Serviceplan-Tochter Plan.Net Content Marketing formiert sich neu und wird zu Plan.Net Neo. Die neue Agentur soll in den Bereichen Content und Media ganzheitliches Customer Experience Management anbieten. Außerdem soll die Expertise von Plan.Net Content Marketing in den Bereichen Social Media und Influencer Marketing in das Leistungsportfolio einfließen. Startkunden sind Bodystreet, Bosch Home Appliances, Eurowings, Paramount Pictures und Rodenstock.



Den Kern der neuen Agentur bildet das 40-köpfige Team von Plan.Net Content Marketing, an dessen Spitze Geschäftsführer Dr. Jan Woratschek steht. Ergänzt wird die Expertise des Teams durch weitere Mitarbeiter, deren Fokus in den Bereichen integrierte Media sowie Business Intelligence und Performance Marketing liegt. Sie werden von Geschäftsführer Thorsten Stork geleitet, der seit März 2018 bei der Plan.Net-Gruppe ist. Zuvor sammelte Stork langjährige Erfahrung bei Agenturen wie Blackwood Seven, MEC, Mediaplus, Mindshare und Zenith.



"Kunden erwarten heute eine erfolgsorientierte Zusammenführung von Media und Content auf Basis von Business Intelligence. Wir reden nicht nur darüber – wir leben dieses Zusammenspiel tatsächlich. Bei uns arbeiten die Experten beider Disziplinen unmittelbar und auf Augenhöhe zusammen", sagt Woratschek. Stork ergänzt: "Wir sehen uns als Herausforderer in einem Markt, der Nachholbedarf hat. Das impliziert auch unser Name: Unter Neo verstehen wir, die Aufgaben und Herausforderungen unserer Kunden im digitalen Zeitalter im wahrsten Sinne des Wortes neu, frisch und ungewöhnlich anzugehen. Aufgrund unserer digitalen DNA richtet sich unser Angebot vor allen an Werbetreibende, für deren Geschäftsmodell die digitalen Kanäle erfolgsentscheidend sind."



Die Plan.Net-Gruppe wurde 1997 gegründet und ist nach eigenen Angaben die führende Digitalagentur Deutschlands. Sie ist an mehr als 25 Standorten vertreten – darunter neben München, Köln, Hamburg und Bremen beispielsweise in Mailand, Paris, Wien, Seoul und Zürich. Weltweit betreuen rund 1.070 Mitarbeiter Kunden wie BSH Hausgeräte, BMW, Ikea, Media Markt, Consorsbank und Reckitt Benckiser. Plan.Net ist bei Serviceplan der größte Umsatztreiber. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete die Tochter 92 Mio. Euro von den gesamten 415 Mio. Euro des Gross Incomes von Serviceplan.