%%%Netto und Jung von Matt bewirbt mit Gemüse-hassenden Babys seine regionalen Produkte %%%



Jung von Matt animierte für Netto Babys, die Rock-Songs singen (Foto: Netto)

Deutschland erlebt wieder einen Baby-Boom. Grund genug also, um die kleinen Menschen als Marken-Botschafter an Bord zu holen. Netto und Stammbetreuer Jung von Matt allerdings inszenieren diese nicht als süße kleine Wesen, sondern rockig und trotzig. Im Spot 'Netto-Babys' lehren Babys ihren Eltern das Fürchten und verschmähen ihr eigentlich so gesundes Gemüse. Im Rahmen seiner aktuell laufenden Regionalitätskampagne will Netto mit dem 70-Sekünder seine Auswahl an frischem Obst und Gemüse aus der Region bewerben.

Die kleinen Diven und Mini-Rockstars im neuen Netto-Onlinespot verschmähen ihre frischen Leckerbissen mit Händen und Füßen. Mittels Motion-Capture Technik trällern animierte Rocker-Babys in einer Abwandlung des Rock-Klassikers 'I was made for lovin‘ you' (Kiss) gemüsefeindliche Parolen wie 'Gemüse kann nach Hause gehen!' oder 'Steckt es euch doch selbst wo hin!'. Der Spot ist Teil der kürzlich gelaunchten Regionalitätskampagne von Netto. "Wir verkaufen eine abwechslungsreiche Auswahl an frischem und regionalem Obst und Gemüse. Unseren neuen Onlineclip widmen wir genau den Menschen, die sich täglich am Familientisch für gesunde Ernährung einsetzen: den Eltern", so Stefanie Adler, Unternehmenskommunikation Netto Marken-Discount.

Lebensmittel aus der Region haben bei Netto nach eigenen Angaben seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Deshalb arbeitet der Lebensmittelhändler mit regionalen Erzeugern von Obst und Gemüse sowie heimischen Landwirten, Bäckereien, Brauereien und Mineralbrunnen zusammen. Neben dem Online-Clip wird die Regionalkampagne auch in Publikumszeitschriften, Handzetteln und über diverse PoS-Maßnahmen in den bundesweit über 4.200 Netto-Filialen umgesetzt. Auch in den sozialen Netzwerken von Netto finden unter dem Kampagnenhashtag #nettobabys Aktionen statt.