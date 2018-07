%%%Ex-Indigo Pearl-GF Reza Abdolali gründet eSports-Agentur%%%

Rund sieben Jahre ist es her, dass Reza Abdolali seine eigene Agentur Indigo Pearl verließ, wo er bis Mai 2011 als Geschäftsführer zeichnete. Nun kehrt er mit der eSports-Agentur blackbird eSports zurück auf die Agentur-Bühne. Der als GmbH geführte Dienstleister mit Sitz in Hamburg bietet ab sofort Full-Service-Beratung im Bereich eSports.

Gründer und Geschäftsführer Abdolali hat es sich gemeinsam mit Head of Content Hauke Bornholdt zur Aufgabe gemacht, den stetig wachsenden eSports-Markt in Deutschland weiter voran zu bringen. Mit Hilfe ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Leidenschaft wollen sie ganzheitliche Lösungen kreieren, um so Marktteilnehmern einen authentischen Einstieg in den eSports zu ermöglichen.

"Wir entwickeln Standards im Bereich eSports für Unternehmen, Vereine und Verbände, um eSports in Deutschland weiter zu professionalisieren und als anerkannten Sport zu etablieren", so Gründer Abdolali, der seit über 25 Jahren in der Entertainment- und Gamesbranche arbeitet. Nach seiner Zeit bei der Kommunikationsagentur Indigo Pearl war er bei Delasocial und als Unternehmensberater und Coach aktiv.