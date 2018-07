%%%GWA Effie Awards 2018: Jung von Matt führt die Liste der 50 Finalisten an%%%

Die Endrunde beim diesjährigen GWA Effie Awards ist angebrochen: In 2018 landen insgesamt 50 Einreichungen auf der Shortlist. Neben den 40 nominierten Cases für einen GWA Effie im B2C-Bereich gibt es sechs Finalisten beim GWA B2B Effie sowie vier beim GWA Health Effie. Einreichungen aus allen zwölf Kategorien stehen in diesem Jahr im Finale. Die meisten Cases wurden in den Kategorien Activation, Brand Campaign, Doing Good und New New nominiert.

Die meisten Tickets für das Finale holt die Hamburger Agenturgruppe Jung von Matt. Acht Arbeiten sind auf der GWA Effie- und eine weitere auf der GWA Health Effie-Shortlist zu finden wie 'Dann geh doch zu Netto – ein Appell der Mensch und Marke aktiviert' (Kunde: Netto) und 'Sparkasse: Entscheiden ist einfach.Nicht! Doch!' (Kunde: Sparkasse). Weitere Mehrfach-Nominierte sind unter anderem thjnk (6x), Ogilvy (3x), MediaCom (3x) und McCann (3x). Die gesamte Shortlist finden Interessierte hier.

Neuerungen bei der Jurierung

In diesem Jahr ist erstmals die Shortlist das Ergebnis von Vorjurysitzungen in sechs Städten, bei denen die Einreichungen jeweils live vor Ort von einer Präsenzjury bewertet wurden. Die Jurys setzten sich jeweils zur Hälfte aus Marketingexperten aus Unternehmen und Agenturen zusammen. Die Präsenzjurys in der ersten Stufe boten den Juroren die Möglichkeit, sich intensiv über die Cases auszutauschen. In den vergangenen Jahren waren die Cases zunächst online bewertet worden.

GWA Vorstand und Jurypräsidentin Larissa Pohl (Jung von Matt) erklärt: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der sechs Vorjurys und bedanken uns bei allen Juroren herzlich für die professionelle Diskussion. Die einzelnen Cases wurden intensiv und sehr sachlich bewertet."

Jurorin Karin Kinzel, Marketingleiterin bei Börlind, erzählt: "Welch spannende Erfahrung, Teil dieser fachkundigen Jury gewesen zu sein und über die Vergabe der begehrten Effie-Awards mitentscheiden zu dürfen. Ich war total beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit, Intensität und auch mit Leidenschaft jeder einzelne Case in der Jury diskutiert wurde. Die Zusammensetzung der Jury aus unterschiedlichen Branchen und Funktionen, sowohl von Agentur- als auch von Industrieseite, führte zu angeregten Diskussionen und Beurteilungen aus vielfältigen Perspektiven."

Im nächsten Schritt werden alle Finalisten in einer Hauptjurysitzung zum GWA Effie, GWA B2B Effie oder dem GWA Health Effie erneut bewertet und damit die diesjährigen Gewinner in Gold, Silber und Bronze bestimmt.

Die GWA Effie Gala findet am Abend des 8. November 2018 im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt statt. Tagsüber geben die Effie Gewinner beim GWA Effie Kongress im Westhafen Pier Frankfurt detaillierte Einblicke in die ausgezeichneten Kommunikationsmaßnahmen. Sophie Kleber von der internationalen Experience Agentur Huge ist Keynote Speaker.