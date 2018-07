%%%Coral und fischerAppelt brechen mit den Regeln der klassischen Waschmittelwerbung%%%



Durchtrainierter Kerl statt Hausfrau: Unilever setzt für Coral in der Werbung neue Akzente (Foto: fischerAppelt)

'Weil das echte Leben bunt ist' – unter diesem Motto steht die aktuelle Unilever-Kommunikation für die Waschmittelmarke Coral. Es ist die erste Kampagne, die von Unilever Deutschland speziell für den hiesigen Markt konzipiert wurde. Sie läuft von Juli bis Ende Septembern 2018 im deutschen TV, flankiert von Online- und Mobile- sowie Out-of-Home-Maßnahmen. Beworben werden die Coral 3in1 Caps. Für die Kreation zeichnet die Agentur fischerAppelt, advertising um Geschäftsführer Johannes Buzási verantwortlich.

Statt der klassischen, weichgezeichneten Bilderbuchfamilie steht ein junger Mann im Mittelpunkt des 20-sekündigen TV-Spots. Der Protagonist steht nach dem Aufwachen vor einem leeren Kleiderschrank und einem überquellenden Wäschekorb. Auf dem Weg zur Waschmaschine lässt er die letzten Stunden und Tage Revue passieren, vom Babybesuch bis zur Gartenparty mit Freunden. Zuständig für die Umsetzung des Films waren Ben Hartenstein (Regie/Kamera) und Twin Group, München (Produktion).

"Unsere Zielgruppe sind Menschen, die mitten im Leben stehen. Sie möchten sich keine Gedanken um das Wäschewaschen machen. Wir wollen eine Haltung transportieren, in der Imperfektionismus okay ist – in der man das Leben priorisiert", sagt Caroline Schwieger, Category Director Home Care bei Unilever. „Die neuen Coral Caps sind für sie die perfekte Lösung. Einfache Handhabung und Dosierung, kein Schnickschnack, das bringt die neue Kampagne authentisch zum Ausdruck.”

Johannes Buzási, Geschäftsführer fischerAppelt, advertising, ergänzt: "Waschmittel ist seit den 60er Jahren eines der prägendsten Themenfelder von Werbung. Mit Coral hierzu einen neuen Angang zu entwickeln, ist daher eine besondere Herausforderung. Nicht mehr: glückliche Hausfrau, weißer als weiß und alle damit verbundenen Klischees. Sondern ein cooler Typ und das echte Leben als Ausgangspunkt für Waschmittelwerbung im 21. Jahrhundert."