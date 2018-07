%%%Maggi und Publicis Pixelpark schieben internationale Imagekampagne an%%%



'Koch den Unterschied' - mit diesem Claim startet die neue Image-Kampagne von Maggi (Foto: Publicis Pixelpark)

Der Lebensmittelkonzern Nestlé bringt für seine Marke Maggi, Zentrale im schweizerischen Cham, eine internationale Imagekampagne an den Start. Unter dem Claim 'Koch den Unterschied' soll die Mission der Marke über Deutschland hinaus auch in Frankreich, Polen, Österreich und den Niederlanden kommuniziert werden. Im Fokus der Maßnahmen stehen die veränderten Anforderungen der Verbraucher an Nahrungsmittel.



Der Frankfurter Standort der Agentur Publicis Pixelpark setzte dafür einen Spot um, der in einer 30- und zehnsekündigen Version ab August bis Mitte November 2018 auf reichweitenstarken Sendern ausgestrahlt wird. Hinzu kommt klassische Produktwerbung. In Deutschland wird die 'Ideen vom Wochenmarkt'-Range beworben, die Maggi im Oktober 2017 einführte. Flankiert werden die Maßnahmen von Online-Content.



"Wir glauben an das Gute von selbstgekochtem Essen. Deshalb inspirieren wir unsere Konsumenten online und offline immer wieder aufs Neue, sich selbst und andere mit frisch gekochtem Essen glücklich zu machen", sagt Roel Annega, Business Executive Officer für die kulinarische Kategorie der Nestlé Deutschland AG.



Bei der Entwicklung der Kommunikationskampagne fungierte Deutschland als Leitmarkt. Die Emotionalität der Leitidee soll garantieren, dass die Spotmechanik auch länderübergreifend funktioniert. "Wir haben einen effizienten Ansatz für die Entwicklung der kreativen Kampagnenidee gewählt. In einem viertägigen Hothouse haben wir in enger Abstimmung mit Länderrepräsentanten von Maggi die Leitidee entwickelt. Die exzellenten Testergebnisse eines führenden deutschen Marktforschungsinstituts zeigen, dass der Spot in der Top-Liga aller in der Datenbank verfügbaren Food-Spots mitspielt", erklärt Andreas Pauli, Kreativchef von Publicis Pixelpark Frankfurt.

Im September 2017 hatten sich Publicis Pixelpark und Leo Burnett am Standort Frankfurt unter dem Dach von Leo Burnett zusammengetan. Die beiden Marken bleiben zunächst erhalten, werden jedoch einheitlich vom Leo Burnett-Führungsteam Andrea Albrecht (CEO) und Andreas Pauli (CCO) geführt.