%%%Lucky Shareman feiert mit Influencern die 'Kinky Boots'%%%

Die Hamburger Agentur für Influencer Marketing Lucky Shareman legt die Ergebnisse seiner Influencer Marketing-Aktivitäten für das Musical 'Kinky Boots' vor. Die Kampagne hatte der Dienstleister im Auftrag von Stage Entertainment für das Hamburger Musical 'Kinky Boots' im Vorfeld der Premiere am 3. Dezember 2017 umgesetzt. Darin sollten vier ausgewählte Influencer in Hamburg das Musical bewerben und vor allem die LGBT-Community erreichen. Mit Erfolg: Die Kampagne erzielte im Zeitraum von Oktober bis November 2017 rund 2,73 Millionen Kontakte aus den definierten Zielgruppen mit einer Interaktionsrate von 3,7 Prozent. Die Show handelt von dem Schuhfabrikanten Charlie und der Dragqueen Lola und wirbt unter dem Motto 'Just be who you want to be!' für Toleranz und Respekt.



Lucky Shareman wählte vier Influencer aus, die das Musical Kinky Boots glaubwürdig repräsentieren und deren Zielgruppen sich vom Musical angesprochen fühlen: Musiker und Künstler Jack Strify (@jackstrify), It-Girl Julia Wulf (@juleslw), Lifestyle-Bloggerin Laura Noltemeyer (@designdschungel) und Mode-Blogger Riccardo Simonetti (@riccardosimonetti). Die Bewerbung für das Musical fand anhand drei Aktionen statt, die Lucky Shareman entwickelte. Dazu gehörte die Kreation eigener Kinky-Stiefel, ein Besuch der Musical-Proben in Hamburg und ein Musical-Trip zu 'Kinky Boots' im Londoner West End. Die Influencer dokumentierten ihre Erlebnisse auf Instagram mit Posts und Stories und machten ihre Follower auf die Kinky-Boots-Premiere in Hamburg neugierig.



"Mit Lucky Shareman hat Stage Entertainment einen Dienstleister gefunden, der mit seiner ausgewiesenen Expertise im Bereich Influencer Marketing genau unseren Anforderungen für die Einführungskampagne der Produktion 'Kinky Boots – Das Musical' entsprach", sagt Bastian Montgomery, Senior Manager Digital Marketing bei Stage Entertainment. "Durch die sehr positiv aufgenommene Kampagne konnte eine hohe Awareness in der Zielgruppe erreicht werden. Darüber hinaus entstand toller Content für die Vermarktung unserer Show."



Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer von Lucky Shareman, ergänzt: "Ein besonderes Merkmal der Kampagne war es, dass jeder der ausgewählten Influencer eine eigene Aktion für die Kampagne bekam, die perfekt zu ihm passte. Die Influencer berichteten dann hautnah von ihren exklusiven Erlebnissen. So wurden die Communitys abwechslungsreich unterhalten und es entstand eine hohe Reichweite."



Lucky Shareman wurde 2015 gegründet. Ein Team von 18 Mitarbeitern setzt für Kunden wie Sennheiser, Philips, La Biosthétique Paris, Panasonic, Fossil, Conrad Electronic, Born Senf & Feinkost und Sinalco Influencer-Kampagnen um.