%%%Mio Mio bringt den Hamburger "Tele-Michel" zum Strahlen%%%



Jugendstil goes Mio Mio: Motiv der Guerill-Aktion am Hamburger Fernsehturm (Foto: Pahnke Markenmacherei)

Mio Mio, das alkoholfreie Erfrischungsgetränk der Berentzen-Tochter Vivaris, hat mit einer Guerilla-Aktion am Hamburger Fernsehturm um Aufmerksamkeit für die Marke geworben. Am 5. Juli wurden in der Hansestadt sechs Stunden lang vier ausgewählte Kunstwerke auf prominente Wände projiziert und animiert. Als Flächen dienten der Hamburger Fernsehturm ("Tele-Michel"), der Bunker am Heiligengeistfeld und weitere Objekte auf der Reeperbahn und in Szenevierteln der Hansestadt. Die Idee dazu hatten Berentzen und die Hamburger Agentur Pahnke Markenmacherei gemeinsam entwickelt. Die Marke Mio Mio hatte zuvor im Rahmen einer integrierten Social-Media-Aktion, die auf Facebook, Instagram und mit Influencern umgesetzt wurde, User aufgerufen, ihre Interpretation von Mio Mio unter #diestadtlebt in Szene zu setzen.

„Die Ergebnisse der spektakulären Aktion haben uns so begeistert, dass wir dem Siegerkunstwerk einen großen Auftritt geben wollten“, sagt Frederik Bergmann, Marketing Manager bei der Berentzen-Gruppe. „Wir haben daher eine Hauswand am East-Side-Hotel gegenüber der weltbekannten East-Side-Gallery in Berlin angemietet. Dort in der Mühlenstraße 6a wurde das Motiv in tagelanger Handarbeit aufgemalt, und es bleibt noch den ganzen Juli sichtbar. Für uns der krönende Abschluss einer Aktion, die unsere aufstrebende Marke Mio Mio sympathisch, unaufdringlich und nachhaltig inszenierte.“

Informationen zur Kampagne und ihren Machern:

Kunde: Berentzen-Gruppe

Marke/Produkt: Mio Mio

Agentur: Pahnke Markenmacherei

Verantwortlich auf Agenturseite:

Alexander Glück (Geschäftsführer Consulting)

Jan Rexhausen (Geschäftsführer Kreation)

Claudia Grethe (Manager Brand Consulting)

Florian Mittler (Manager Digital Strategy)

Katrin Flügel (ECD)

Michael Zimmermann (CD Text)

Patrick Höchstetter (Executive Producer)

Stefan Westendorp (PR)