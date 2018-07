%%%TBWA und Fotograf Rankin verpassen und QVC ein neues Image %%%



Fotograf Rankin setzt die Motive für die neue QVC-Kampagne um (Foto: Rankin)

'We just clicked' – unter diesem Motto geht am 28. Juli 2018 die neue Lifestyle-Kampagne für das Düsseldorfer Teleshopping-Unternehmen QVC an den Start. Das Kreativkonzept entwickelte der Londoner Fotograf Rankin gemeinsam mit seiner Agentur The Full Service. Als Werbe-Agentur zeichnet TBWA verantwortlich, die Media-Schaltung betreut OMD, beide Düsseldorf. Für die Kampagne wurden Videoclips, Behind the Scenes-Videos und -Bilder, Gifs sowie Social Ads umgesetzt, die digital ausgespielt werden sollen. Zudem sollen die Motive zum Kampagnenstart eine Woche lang über Digital-Out-of-Home-Screens in Düsseldorf gezeigt werden. Flankiert werden die digitalen Maßnahmen von Anzeigen in Print-Magazinen. Auch ein Instagram-Takeover von Rankin ist geplant.



Im Rahmen der Kampagne werden Mode- und Kosmetik-Artikel für den Herbst/Winter 2018/2019 inszeniert. Ziel ist es, das Image der Marke QVC zu schärfen und als Multichannel-Unternehmen zu inszenieren. In diesem Rahmen soll der Fokus auf den QVC Online-Shop gerichtet werden.



"Das Online-Geschäft bei QVC wächst stark. Gerade jüngere Konsumenten shoppen bei uns online. Daher wollen wir mit unserer neuen Kampagne diese Zielgruppe erreichen", sagt Susanne Mueller, Director Brand & Communications bei QVC Deutschland. "Wir richten uns sehr zielgerichtet an Frauen, die sich für Mode und Beauty begeistern. Rankin und sein Team haben einen kreativen Ansatz gefunden, der unseren Anspruch erfüllt und den Rankin als Fotograf perfekt umgesetzt hat."



QVC, Inc., wurde 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründet. Zu sehen ist das Programm auf 14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen sowie sieben Internetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen. Das Sortiment besteht aus bekannten Marken sowie neuen Produkten aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronik und Schmuck. Über 17.000 Mitarbeiter sind an Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und – im Rahmen eines Joint Ventures – in China für QVC tätig.