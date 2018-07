%%%Orthomol beauftragt thjnk Düsseldorf als neue Lead-Agentur%%%

Das Düsseldorfer Büro von thjnk kann nach dem Neugeschäft bei Skoda und Melitta einen weiteren Kunden in seinem Portfolio begrüßen: Das in Langenfeld ansässige Unternehmen Orthomol kürt die WPP-Tochter zu seiner neuen Lead-Agentur. Das Mandat für die Überarbeitung der Dachmarkenstrategie gewann der Dienstleister in einem Pitch. Zum Aufgaben-Paket gehören B2B-Aktionen sowie ein ganzheitliches Kommunikationskonzept für den Endverbraucher, das u. a. Branding und Digital-Aktivitäten umfasst.

Orthomol Geschäftsführer Nils Glagau sagt: "thjnk hat ein überzeugendes Konzept vorgestellt, das unsere Positionierung schärft und die Marke Orthomol durch einen neuen Kommunikationsstil deutlich im Markt differenzieren wird."

Kai Röffen, Geschäftsführer und Gesellschafter von thjnk Düsseldorf, dazu: "Wir freuen uns sehr, mit Orthomol einen wirklich mutigen Kunden gewonnen zu haben, der sich von den Konventionen der OTC-Kommunikation lösen und bewusst andere Wege gehen will. Etwas Besseres kann einer ganzheitlich denkenden Kreativ-Agentur ja gar nicht passieren. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam viel bewegen können."

Orthomol entwickelt seit über 25 Jahren Mikronährstoff-Kombinationen basierend auf dem Prinzip der orthomolekularen Medizin.