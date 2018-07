%%%Jung von Matt/sports stellt sich neu auf: Holger Hansen und Robert Zitzmann sind neue GF%%%

Die Jung von Matt (JvM) Sportmarketing-Agentur JvM/sports in Hamburg steht unter neuer Führung: Ab sofort besteht das Team an der Spitze aus den beiden Geschäftsführern Holger Hansen und Robert Zitzmann und Gründungsgeschäftsführerin Katja Kraus. Komplettiert wird die neue Führung von Toan Nguyen, Executive Strategy Director und Partner, und Zoran Drobina, Executive Creative Director.

Die Mitgründer Raphael Brinkert und Christoph Metzelder starten in diesem Zuge in Partnerschaft mit JvM zum 3. Oktober 2018 unter den Namen 'BrinkertMetzelder' eine neue Agentur für Social Campaigning & Sustainable Marketing mit Sitz in Düsseldorf.

"Raphael, Christoph und Katja haben die Sports in den letzten fünf Jahren zur führenden Kreativagentur für Sportmarketing in Deutschland gemacht. Nun zünden Raphael und Christoph mit "BrinkertMetzelder" in einem spannenden Themenfeld eine nächste Stufe. Wir freuen uns auf die zukünftigen Erfolge der beiden Gründer", sagt Peter Figge, Vorstand von JvM. "Bei der Sports schlagen wir mit Katja, Holger, Robert und dem gesamten Team das nächste Kapitel auf – internationaler, digitaler und dabei immer mit dem Anspruch der grünen kreativen Exzellenz."

Mit ihren 85 Mitarbeitern und Experten aus dem JvM Netzwerk plant die Agentur für die nächsten fünf Jahre ihre Qualitätsführerschaft im deutschen Markt auch im internationalen Sportbusiness zu etablieren und dabei vor allem das digitale Kompetenz- und Leistungsspektrum weiterzuentwickeln.

JvM/sports kreiert seit dem 1.7.2013 Sportmarketing-Konzepte für Vereine, Verbände, Unternehmen und Athleten. Die Agentur verknüpft Sportexpertise und Netzwerke mit der kreativen Exzellenz von JvM. Mit 85 Mitarbeitern in sechs Units verfügt die Agentur über spezifische Kompetenzen in Markenführung, Campaigning, Social Media, Sponsoring und eSports. Bis heute ist JvM/sports nach eigenen Angaben Deutschlands meist ausgezeichnete Sportmarketing-Agentur und arbeitet für Kunden wie u.a. adidas, DFB, Tipico, ESL, FIFA, Hertha BSC, DOSB und Intersport.