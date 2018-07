%%%'Die Boys' singen mit Philipp und Keuntje für Astra%%%

Seit 20 Jahren fragt die Hamburger Biermarke Astra in ihrem Claim 'Was dagegen?'. Anlässlich des runden Geburtstags hat sich die Lead-Agentur Philipp und Keuntje (PuK) etwas Besonderes einfallen lassen und ein Lied mit der Hamburger Band Die Boys aufgenommen. Der Song mit dem Titel 'Was dagegen?' ist das Geschenk der ortsansässigen Agentur an den Kunden, den sie ebenso lange betreut. Das Projekt mit dazugehörigem Video entstand in Zusammenarbeit mit den Komponisten und Musikproduzenten von German Wahnsinn und den Boys. Darin geht es um das Hamburger Viertel St. Pauli, Kneipen, die Feierkultur des Kiezes – und das dazugehörige Bier Astra.



"Seit zwei Jahrzehnten erarbeiten wir immer wieder neue Motive, Filme und Guerilla-Ideen für Astra. Und das mit großem Spaß, da fanden wir es an der Zeit, uns mal bei unserem Kunden zu bedanken", sagte Robert Müller, Executive Creative Director bei PuK.



Das Geschenk kam gut an. Oliver Piskora, Senior Brand Manager von Astra, sagt: "Wir freuen uns sehr über diesen großartigen Song, der unseres Erachtens großes Hitpotenzial hat. Ein großes Danke an PuK, die Boys und German Wahnsinn."



Zuletzt feierten PuK und Astra im Mai 2018 die Kiezkultur St.Paulis in einer Out-of-Home-Kampagne.