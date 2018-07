%%%Skoda vergibt internationalen Etat an Optimist und thjnk%%%



Optimist-Geschäftsführer Juergen Dold und Dirk Spakowski freuen sich auf die Zusammenarbeit mit thjnk (Foto: Optimist)

Nachdem die Hamburger Agentur thjnk Anfang Mai 2018 bereits den Pitch um Skodas deutschen Werbe-Etat für sich entscheiden konnte, hat die WPP-Tochter nun auch den globalen Pitch des Automobilunternehmens mit Sitz im tschechischen Mladá Boleslav gewonnen. Gemeinsam mit der US-Agentur Optimist, Europa-Zentrale in Hamburg, wird thjnk ein Joint-Venture bilden und ein Customized-Team gründen. Die Zusammenarbeit soll Anfang 2019 beginnen und neben Strategie und klassischer Werbung auch Digital, Content Marketing, Experience-Design und PoS umfassen.



"Wir verfolgen für Skoda ehrgeizige Ziele", sagt Mark Brinkmann, Leiter Marketing, Skoda Auto. "Deshalb haben wir uns für das geballte Automotive Know-how von Optimist und thjnk entschieden. Gemeinsam können wir der Marke noch mehr Strahlkraft und Präsenz auf den internationalen Märkten verleihen."



Thanh Vu Tran, Leiter Globale Kommunikation Inhalte and Strategie, Skoda Auto, ergänzt: "Im Pitch hat sich herauskristallisiert, dass wir mit dem Joint Venture aus Optimist und thjnk neue Maßstäbe in der Autokommunikation setzen können, um damit unsere Marke noch stärker und erfolgreicher zu profilieren."



Auf Agenturseite freuen sich Karen Heumann und Armin Jochum, Joint-CEOs von thjnk, über den Etat: "Wie fruchtbar eine agenturübergreifende Zusammenarbeit sein kann, wenn die Chemie stimmt und der gleiche Anspruch an Kommunikation herrscht, zeigt das Ergebnis dieses Pitches."



Optimist wurde 2009 von Jürgen Dold, Nils Arend und Rose Odeh in Los Angeles gegründet. Inzwischen ist die Agentur auf 120 Mitarbeiter gewachsen und neben L.A. auch in New York, London und Hamburg vertreten. Der ehemalige BBDO-Werber Dirk Spakowski verantwortet das Europageschäft. Zu den Kunden gehören Nike, Google, Targe5, Facebook und Red Bull. Spakowski kennt thjnk gut, war er doch zu Beginn der Customized Agency von thjnk für thyssenkrupp namens bobby & carl an Bord.