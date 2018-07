%%%GfK verkauft vier Customer Research-Einheiten an Ipsos%%%

Bei Deutschlands größtem Mafo-Konzern, der GfK SE in Nürnberg, treibt der CEO Peter Feld seinen Sanierungskurs weiter voran. Mit der französischen Ipsos-Gruppe bzw. dem Ipsos-Gründer Didier Truchot einigte sich Feld über den Verkauf von vier der fünf Business-Units im Bereich Custom-Research. Dabei handelt es sich um die Units "Customer Experience", Experience Innovation", "Health" sowie "Public Affairs".

Diese vier Einheiten stehen für einem Umsatz von gut 200 Millionen Euro, die 55 Prozent in der Region EMEA, zu 39 Prozent in Amerika und zu sechs Prozent im Raum APAC erwirtschaftet werden. Knapp 1.000 Beschäftigte in 25 Ländern sind von dem Verkauf betroffen, der noch der Genehmigung durch die Kartell-Behörden bedarf. Die Transaktion wird ca. 105 Millionen Euro in die GfK-Kassen spülen.

Die GfK zieht sich mit diesem Verkauf weiter aus dem Bereich der klassischen Marktforschung zurück. GfK-CEO Peter Feld: "Die Veräußerung der nicht-strategischen Unternehmsteile des Custom-Research-Bereichs ist der nächste wichtige Schritt in der Entwicklung von GfK zu einem echten technologiebasierten Datenanalytik-Unternehmen mit einem klaren kundenzentrierten Fokus auf unseren Kernkompetenzen und unseren wichtigsten Branchen und Märkten."