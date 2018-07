%%%Tommy Hilfiger startet Rewards-Programm für Leute, die tatsächlich die Kleidung tragen%%%

Die US-Mode-Marke Tommy Hilfiger launcht ein Rewards-System für Leute, die die Marke auch tatsächlich tragen. Möglich macht dies eine Smart-Chip-Technologie, die das Tragen der Kleidung aufzeichnet.







"Tommy Jeans XPLORE", die neue Smart-Kleidung, ist mit einem Bluetooth low-energy Smart-Chip ausgestattet. Zusammen mit der XPLORE iOS-App können Kunden, die Hilfiger-Kleidung innerhalb des Bluetooth-Radius tragen, Punkte sammeln. Die App misst, wo und wie häufig Kunden die Marke tragen. Neben dem Tragen der Kleidung können sie auch an Wettbewerben teilnehmen und zusätzlich Punkte sammeln.







Der Chip selbst speichert keine Kunden-Informationen, so das Unternehmen, ledglich Informationen zur Kleidungs-Nutzung, während des Tragens, ähnlich wie andere Geräte Informationen sammeln, während diese im Gebrauch sind. Nutzer haben die Möglichkeit, die Chips auszuschalten.







Die gesammelten Punkte können in Gutscheine, signierte Kleidung, Live Nation ConcertCash sowie #TOMMYNOW Runway Show-Tickets eingetauscht werden. Mit nur einem Kleidungsstück können so Kunden zum Marken-Botschafter werden – je mehr Kleidung sie von Tommy Hilfiger besitzen, desto mehr Punkte können sie sammeln.







Die XPLORE-Collections umfasst T-Shirts, Sweartshirts, Jeans und Jacken mit einer Preis-Range von 29 bis 139 Dollar. Derzeit ist XPLORE nur in den USA erhältlich - über die Website oder dem Flagship-Store an der Fifth Avenue in New York.