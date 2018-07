%%%Samsung baut Partnerschaft mit Publicis-Gruppe weiter aus%%%

Der südkoreanische Tech-Konzern Samsung engagiert die Publicis-Tochter Leo Burnett als weltweite Lead-Agentur für den Visual Display-Etat, oder auch TV-Etat. Zusammen mit der Schwester-Agentur Starcom, die den globalen Samsung-Media-Etat betreut, wird Leo Burnett die globale Marken-Positionierung, die Integrated Communications-Strategie und den Kreativ-Auftritt managen. Starcom wird die Parts Media Planning und Buying betreuen. Im Fokus der neuen Aufgabe steht das Samsung-Produkt QLED TV, das Anfang 2019 gelauncht werden soll.







Zuvor soll die Omnicom-Agentur adam&eveDDB den Etat für QLED TVs betreut und auch am Pitch teilgenommen haben, erfuhr das Fachmagazin 'Adweek' aus dem Umfeld. Die Omnicom-Agentur ließ gegenüber Adweek verlauten, dass sie weiterhin den US-Etat für die QLED TVs betreuen werde.







Samsung arbeitet bereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit Agenturen der Publicis-Holding zusammen. Publicis betreut Samsung in 75 Märkten weltweit. Leo Burnett startete die Samsung-Betreuung in 2004. Laut der Marketing-Beratung R3 investiert der Tech-Gigant pro Jahr rund 2,56 Millarden Euro (3 Millarden US-Dollar) in Measured Media, davon 25 Prozent für das Samsung-TV-Business.