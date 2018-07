%%%Schalke 04: R+V bleibt Sponsor-Partner bis 2023%%%



Schalke-Marketing-Vorstand Alexander Jobst (links) und die beiden R+V-Vorstande Jens Hasselbacher sowie Heinz-Jürgen Kallerhoff (rechts) treffen sich zur Verlängerung des Sponsoring-Vertrages in Mittersill - Foto: Schalke 04

Die R+V Versicherung mit Sitz in Wiesbaden und der Bundesligist FC Schalke 04 haben die Fortsetzung des seit 2015 bestehenden Sponsoring-Vertrages beschlossen. Der zum Genossenschaftsverbund gehörende Versicherer hat sich ein umfangreiches Werbe- und Marketing-Paket gesichert. Darin eingeschlossen sind neben der Präsenz beim Profi-Kader auch die "Knappen-Fußballschule und der Bereich E-Sport, in dem der Gelsenkirchener Sport-Verein bereits seit Mitte 2016mit einer eigenen Abteilung aktiv ist.

Den entsprechenden Vertrag haben die beiden V+V-Vorstandsmitglieder Heinz-Jürgen Kallerhoff und Jens Hasselbächer in Mittersill (Österreich) unterzeichnet, wo sich das Schalke-Team auf die Saison 2018/19 vorbereitet.

"Die Zusammenarbeit von Schalke 04 und R+V fußt auf starken gemeinsamen Werten. Die angestrebten Ziele des Sponsorings wurden bisher erreicht", erläuterte R+V-Vorstand Heinz-Jürgen Kallerhoff. "Die bisherige Kooperation war auch aus meiner Sicht sehr erfolgreich, deshalb wird die R+V Versicherung ihr Engagement fortsetzen", ergänzte Jens Hasselbächer. Als Premium-Partner des mit mehr als 153.000 Mitgliedern und 1.500 Fanclubs zweitgrößten Bundesligavereins habe R+V ihre Markenbekanntheit in den vergangenen drei Jahren deutlich gesteigert und werde verstärkt als einer der führenden deutschen Versicherer wahrgenommen.

"Ganz besonders liegen uns die Themen Jugend und Breitensport am Herzen", betonte Hasselbächer. "Deshalb ist für uns das Engagement bei der Knappen-Fußballschule ein ganz wichtiger Teil unserer Partnerschaft. Hier werden Werte wie Gemeinschaft, Teamgeist und Fairplay vermittelt, für die auch R+V und Schalke stehen." Ebenso bedeutend sei für R+V das Segment Esport. Diese relativ neue Sportart begeistere vor allem junge Menschen und werde in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen.

Alexander Jobst, Vorstand Marketing des FC Schalke 04, stellt noch einmal die Gemeinsamkeiten der beiden Partner heraus: "Fußball ist eine Teamsportart, die viele positive Emotionen transportiert. Schalke steht für Bodenständigkeit und eine 114-jährige Tradition. Das alles passt sehr gut zu den zentralen Markenwerten von R+V: gemeinschaftlich, solide und mit Herzblut engagiert. Wir freuen uns darauf, den Vermarktungsweg mit diesem starken Partner weiter zu gehen".