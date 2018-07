%%%Nordpol+ präsentiert Content-Piece für Under Armour und FC St. Pauli%%%



Im Film 'Das Auswärtsspiel' von Nordpol+ für den FC St. Pauli und seinen Ausrüster Under Armour zeigte die Agentur neben den Fußballspielern auch Fans aus de USA (Foto: Nordpol+)

Im Mai 2018 begab sich das Fußball-Team des Bundeszweitligisten FC St. Pauli auf eine Nordamerika-Reise. Die Erlebnisse im globalen Headquarter des Ausrüsters Under Armour sowie bei einem Auswärtsspiel in Detroit setzt die Hamburger Agentur Nordpol+ mit einer Content-Kampagne in Szene. Das Ergebnis, der rund 30-minütige Film 'Das Auswärtsspiel' gedreht von Doku-Filmer Marco Kugel, wird Digital ausgespielt: YouTube, Instagram und die Kanäle von Under Armour und FC St Pauli bilden den medialen Rahmen. sechssekündige Bumper Ads und ein Tableau von google-optimierten Snippets von ca. einer Minute Länge sollen zudem für digitale Reichweite sorgen.

Der Film, den Kugel in Personalunion als Regisseur, Kameramann und Cutter schuf, will mit authentischen Bildern neue Akzente in der Content-Kommunikation setzen. Kugel begleitete die Mannschaft auf ihrer neuntägigen Tournee kreuz und quer durch die USA – von der Under Armour-Zentrale in Baltimore, wo u.a. das neue Trikot für die Saison 2018/19 präsentiert wurde, über den Besuch eines Punkrock-Konzerts der Punk-Band 'Rise Against' in Detroit bis zum neuen Trainingscenter in Portland. Angestoßen durch Rücksprache mit der Fan-Community in den USA und Kanada wehten den Kiezkickern allerorts Jolly Roger-Fahnen entgegen. In Maryland kam es zudem zu einem Meet-and-Greet mit der Mannschaft.

Neben der Inszenierung für das Publikum war das Ziel der Reise auch, dass die Kiezkicker einen Eindruck von der Marke Under Armour erhalten, die sie seit 2016 ausstattet. Teil davon waren One-to-One Trainingseinheiten im Trainingscenter in Baltimore, Body Scans und Analysen im Innovationszentrum in Portland, das Community-Engament für Kinder und Jugendliche im Under Armour House und die Kreation der Design-Abteilung – alles in Szenen für das Content-Piece festgehalten. Der Film zeigt in Form einer Collage, die Profis, Trainer und Fans gleichermaßen.

Der Regisseur Kugel lebt selbst in Hamburg. Mit seinen Dokumentarfilmen war er bereits auf diversen Festivals vertreten wie der Duisburger Filmwoche, der Hamburger Dokumentarfilmwoche oder dem DOK.fest München.

Under Armour sieht sich als mehr als ein bloßer Ausstatter. Mit dem Credo 'Make all athletes better' will das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und sich als sportlicher Partner verstehen, der in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen bietet. Für das Marketing Philipp Walter, Nicolas Schwartz und Conrad Lagemann verantwortlich.

Nordpol+ steht für eine jahrelange Sportkompetenz. Neben der mittlerweile fast 20-jährigen Partnerschaft mit dem FC St. Pauli, betreut das Team den Sporthersteller Under Armour seit 2016. Als ersten Aufschlag der Deutschland-Kommunikation der US-Marke gestaltete die Agentur den Spielertunnel des Millerntor Stadions im Under Armour Look & Feel und zeichnet sich auch für Kampagnen mit Nationalspieler Jonathan Tah und Schwimmerin Yusra Mardini verantwortlich. Ansprechpartner für das neue Content-Piece sind Sebastian Behrendt, Tim Schierwater (beide Creative Direction), Bekim Terzija, Chris Lefevre-Henzel (beide Art Direction), Simon Rösel, David Krumwiede (beide Redaktion), Bastian Epple (Grading/Tonmischung), Maximilian Fritz, Noel Lent (beide Trailer), Björn Rehfeldt, Aylin Özsüyek (beide Beratung) und Niklas Franke (Strategie).