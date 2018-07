%%%Territory Embrace entwickelt Employer Branding-Kampagne für Aldi Süd%%%



Aldi Süd lockt neue Bewerber an (Foto: Aldi Süd)

Die Territory-Unit Territory Embrace mit Hauptsitz in Bochum setzt für den Lebensmittel-Discounter Aldi Süd, Mühlheim a. d. Ruhr, eine Employer Branding-Kampagne um. Sie soll am 1. August 2018 starten. Genutzt werden klassische Plakat-Flächen wie beispielsweise Großflächen, Radio- und Videospots für Online-Radio, Spotify, McDonalds-TV und YouTube, Anzeigenschaltungen in klassischen Tageszeitungen und Publikumszeitschriften, Display-Ads und Online-Werbebanner sowie Werbeflächen in den Filialen. Parallel zum Kampagnenstart bekommt die Karriere-Webseite von Aldi Süd einen Relaunch. Für interessierte Bewerber ist Aldi Süd ab sofort auch mit einem Karriere Facebook-Kanal und Instagram-Account online. Auf den Portalen LinkedIn, Kununu und Xing ist Aldi Süd ebenfalls zu finden.



Die Kampagne steht unter dem Claim 'Für mich. Für uns. Für morgen.' Mitarbeiter von Aldi Süd erzählen persönliche Geschichten aus ihrem Leben und was sie im Beruf motiviert. Ziel der Kampagne ist es, die Werte von Aldi Süd zu verdeutlichen. Der Claim zielt auf drei Themen ab, die Aldi Süd als Arbeitgeber wichtig sind: die Persönlichkeit der Mitarbeiter, der Teamgeist sowie der Wandel und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.



Die Kampagnenmotive bestehen aus zwei Teilen. Es gibt sechs Key Visuals, die Sinnfragen wie 'Wofür stehst du jeden Morgen auf?' stellen. Im zweiten Teil kommt die Auflösung, in der 26 Aldi Süd-Mitarbeiter auf mehr als 52 verschiedenen Motiven die Fragen beantworten. Dabei wird jedes Testimonial sowohl als Privatmensch als auch im Arbeitsalltag gezeigt.



Aldi Süd hatte zuletzt gemeinsam mit Aldi Nord klassische Werbe-Kampagnen gelauncht. Ogilvy fungiert gemeinsam mit Oliver Voss als Lead-Agentur für Aldi Süd. Für den gleichnamigen Discounter im Norden ist McCann, Düsseldorf, mit der eigens dafür gegründeten Agentur The Backroom McCann verantwortlich.