%%%Wie Employer Branding in der Strategie Chancen bietet%%%



Rotraud Diwan ist ab dem 1. August 2018 als Business Director Employer Branding bei ressourcenmangel (Foto: ressourcenmangel)

Employer Branding ist für viele das, was von einem Unternehmen sichtbar wird, wenn neue Mitarbeiter gesucht werden: Recruiting-Aktivitäten in all den zur Verfügung stehenden digitalen und analogen Kanälen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Die mittlerweile geschäftskritische Herausforderung, passende Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Positionen zu haben, wirft ein Unternehmen zunächst einmal auf sich selbst zurück: Der erste Blick führt nach innen auf Prozesse, Organisationsstrukturen, Führung, Kommunikation und Kultur. Welche Prinzipien sind handlungsleitend – Marge oder Mensch? Und wie soll es in Zukunft laufen?



Im Kontext der aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sind Employer Branding und Employer Brand Management zunächst einmal strategische Aufgaben, die in einem engen Zusammenhang mit den notwendigen Veränderungsprozessen auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen stehen. Strategen müssen nun auch als Unternehmensberater mit starker kommunikativer Expertise fungieren und Wissen aus den Themenfeldern Human Resources, Organisationsdesign und -psychologie aufbauen.



Häufig ist die Definition oder Anpassung einer Arbeitgebermarke Kernstück eines Auftrags. Wenn ein Markenversprechen in Form einer Employer Value Proposition formuliert ist, fängt aber die eigentliche Arbeit erst an. Leider zeigt die Erfahrung, dass viele Unternehmen diesen wichtigen Teil des Employer Branding-Prozesses gern überspringen und sich, den Druck der zu besetzenden Positionen im Nacken, gleich in die Kommunikationsaufgaben stürzen wollen. Damit verpassen sie die Chance, ihr Unternehmen am neuen Markenbild auszurichten, Überflüssiges über Bord zu werfen und Passendes zu installieren. An dieser Stelle sind Employer-Branding-Strategen als Sparringspartner gefordert, um hier auch mal ganz intensiv auf die Notwendigkeit der internen Betrachtung hinzuweisen.



Welche Methoden im Employer Branding zur Anwendung kommen sollten und was für Strategen zu beachten ist, empfiehlt Rotraud Diwan, Vice President Creative & Consulting bei TMP Worldwide Germany, die ab dem 1. August 2018 als Business Director Employer Branding bei ressourcenmangel tätig sein wird. Den Gastbeitrag von Rotraud Diwan finden Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von 'new business'. Zur Heftbestellung geht es hier.



In seiner aktuellen Kampagne zeigt übrigens der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd in Zusammenarbeit mit Territory Embrace, wie Employer Branding konkret aussehen kann.