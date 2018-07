%%%OMD bleibt Media-Agentur für McDonald's%%%

Die mit Zentrale in Düsseldorf ansässige Media-Agentur OMD Germany wird weiterhin die Media-Strategien- und -Maßnahmen der Fast Food-Kette McDonald's Deutschland, München, betreuen. McDonald's hatte im Rahmen seines weltweiten Media-Pitches auch in Deutschland andere Optionen geprüft. OMD, die die den Etat seit 14 Jahren innehat, konnte sich nun im Pitch durchsetzen und erhielt den Zuschlag. Die Pitch-Beratungs-Agentur Ebiquity begleitete das Verfahren.



"Effiziente Gästeansprache auf allen relevanten Kanälen und das in einem immer härteren Wettbewerbsumfeld – das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg und gleichzeitig unsere zentrale Herausforderung", sagt Susan Schramm, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland. "Wir wollen dabei einen Partner an der Seite haben, der uns fordert und mit uns gemeinsam kontinuierlich nach innovativen Lösungen strebt. Stetige und konstante Weiterentwicklung ist uns dabei wichtiger als das Setzen von punktuellen Highlights. OMD hat dabei in der Ausschreibung mit einer exzellenten Kombination aus fundierter Analyse und nachhaltig abgeleiteter Strategie bewiesen, dass sie für uns auch in der Zukunft der richtige Partner sind."



OMD Germany beschäftigt in Deutschland über 800 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin. Die Agenturgruppe ist Teil von OMD Worldwide, dem weltweit größten Media-Agentur-Network (Omnicom) mit Offices in 100 Ländern und mehr als 10.000 Angestellten. Im Februar 2018 war der Berliner Standort unter Führung des neuen Managing Partner Client Service Till Buchner mit dem Media-Etat des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. betraut worden.