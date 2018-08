%%%Sicherheit bei Influencer Marketing: Takumi kooperiert mit HypeAuditor %%%

Der global tätige Anbieter für Influencer Marketing Takumi mit Zentrale in London arbeitet ab sofort mit dem Instagram Analytics-Anbieter HypeAuditor zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, betrügerischen Aktivitäten im Influencer Marketing vorzubeugen und den Kunden Sicherheit bei der Durchführung von Influencer-Kampagnen zu bieten. HypeAuditor wird das zweistufige, manuell durchgeführte Prüfverfahren erweitern, das Takumi bereits nutzt. Die zusätzliche Sicherheitskomponente durchsucht künftig die Instagram-Konten der Influencer beispielsweise auf nicht-menschliche Follower.



HypeAuditor basiert auf Künstlicher Intelligenz und kann Verhaltensmuster nach Kriterien wie realen und authentischen Interaktionen und Nutzungsgewohnheiten identifizieren. Instagram-Konten werden nach ihrer tatsächlichen Reichweite, dem Engagement sowie demografischen Daten der Follower bewertet. Zur Sicherung und Aktualität der Analysequalität erweitert HypeAuditor die Datenerhebung täglich um neue Accounts.



"Wir freuen uns mit HypeAuditor einen verlässlichen und kompetenten Partner gewonnen zu haben", kommentiert Solberg Audunsson, Founder und Co-CEO von Takumi. "Influencer Marketing ist für Werbetreibende zu einem wichtigen Markt geworden, der auch unehrliche Influencer anzieht, die das System unterwandern. Als Plattform-Anbieter, der Marken hohe Qualität verspricht, sind wir gefragt, betrügerischen Aktivitäten einen Schritt voraus zu sein und unseren Kunden höchste Sicherheitsstandards zu garantieren. Für Takumi hat die wirksame Bekämpfung von Fraud deshalb oberste Priorität."



Die Partnerschaft findet vor dem Hintergrund einiger Veränderungen in der Influencer Marketing-Branche statt. Im Juni 2018 hatte Unilever angekündigt, nicht mehr mit Influencern zusammenarbeiten zu wollen, die Follower kaufen. Darauf folgte eine Debatte über die zunehmende Bedeutung der Bekämpfung von Influencer-Betrug.



Takumi wurde 2015 von Mats Stigzelius, Solberg Audunsson und Gummi Eggertsson gegründet. Neben London unterhält das Unternehmen Büros in New York und Berlin, von denen aus die Märkte USA, UK, Frankreich, Deutschland und Österreich gesteuert werden. Chris Jungjohann ist für den Aufbau des deutschsprachigen Marktes zuständig. Takumi arbeitet mit über 800 Marken und Agenturen in Europa und den USA zusammen, darunter Dienstleister aus den Holdings WPP, Omnicom und Publicis sowie Marken wie Coca-Cola, Procter & Gamble, Absolut, Clinique, Garnier und Mondelez.