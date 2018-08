%%%Bahlsen Pick Up und Kolle Rebbe nehmen es knackig %%%

Der Keks-Fabrikant Bahlsen in Hannover lanciert für seinen Riegel Pick Up in Deutschland und Österreich eine neue Markenkampagne. Zentrale Elemente sind dabei ein gelber Hintergrund und unter der Claim 'Nimm´s knackig'. Die Kampagne startet ab August durch. Zum Einsatz kommen unter anderem ein TV-Spot sowie Digital-, Out-of-Home-, Social Media- und PoS-Maßnahmen. Kreativ-Agentur ist Kolle Rebbe. Die digitalen Maßnahmen verantwortet die Agentur elbdudler. Für den PoS-Aufbau ist die Agentur Stein verantwortlich. Die gesamte Mediaplanung führt Mediaplus durch.

Alle Werbemaßnahmen werden vor einem gelben Hintergrund inszeniert. "Das ist zum einen sehr aufmerksamkeits-stark", sagt Neele Lemmermann, Brand Manager Pick Up. "Zum anderen strahlen wir damit auch optisch den Zeitgeist und eine positive Stimmung aus – wie man es von Pick Up gewohnt ist." Der Markenclaim 'Nimm’s knackig' lehnt sich an die Floskel 'Nimm’s locker und mit Humor' an und soll so für die Werte von Pick Up stehen. "Manchmal laufen die Dinge einfach nicht so, wie man sich das vorstellt", erklärt Neele Lemmermann. "Dann braucht man einen kleinen Schubs, um gelassen über den Dingen zu stehen. Der Biss in den knackigen Pick Up-Riegel hilft einem dabei."

Im TV zeigen im Rahmen von verschiedenen Spots die Protagonisten, wie sie Alltagssituationen mit einer positiven Einstellung locker, gelassen und mit Humor nehmen. Die Clips laufen u. a. auf ProSieben, RTL, RTL II, DMAX, Super RTL und dem Disney Channel.

Die Bewegtbild-Maßnahmen werden über ein Zielgruppentargeting auf digitale Kanäle verlängert. Zudem kommen D-O-o-H-Screens, Display Ads sowie Google Ads zum Einsatz. Postings auf Social Media-Kanälen sowie Kooperationen mit Influencern runden die Kampagne ab. Ab Herbst ergänzen zudem Themenwelten am PoS die Kampagne. Dabei dominiert ebenfalls die Farbe gelb und soll mit smarten Sprüchen für eine Wiedererkennung sorgen.