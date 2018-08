%%%Studie: B2B-Markencontrolling wird zu selten durchgeführt%%%



60 Prozent der Unternehmen betreiben Markenführung wenig professionell (Foto: KNSK brand lab)

Zwei Drittel der Unternehmen sehen Markencontrolling als wichtigen Faktor in der Markenführung an, führen es aber selber kaum durch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Essener Beratungsunternehmens KNSK brand lab, seit April Teil der Holding KNSKB+ mit Sitz in Hamburg. In der Studie wurden 130 B2B-Unternehmen zum Thema B2B-Markencontrolling befragt.



Knapp 62 Prozent der Studien-Teilnehmer glauben, dass die Relevanz des Markencontrollings innerhalb ihres Unternehmens in Zukunft weiter steigen wird. Regelmäßig durchgeführt wird Markencontrolling von nur 20 Prozent der Unternehmen – bei 31 Prozent findet es unregelmäßig statt und die Hälfte verzichtet komplett darauf.



"Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass nicht die Unternehmensgröße und damit das finanzielle Budget entscheidend dafür ist, ob Markencontrolling durchgeführt wird," erläutert Janett Schwerdtfeger, Head of Brand Consulting beim KNSK brand lab. "Vielmehr ist die eigene Überzeugung von Markenführung in dem Unternehmen der ausschlaggebende Faktor, der zur Implementierung eines Markencontrollings führt. Demnach ist Markencontrolling in der Unternehmenspraxis eine Frage der Konsequenz und nicht der finanziellen Mittel."



Weitere Erkenntnisse zum Markencontrolling in der B2B-Praxis, erste Einblicke in eine mögliche Operationalisierung des B2B-Markenerfolgs und konkrete Handlungsfelder für Markenverantwortliche können Interessierte in dem Studienbericht 'Markencontrolling in B2B-Unternehmen' lesen: www.knsk-brandlab.de/studie