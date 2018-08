%%%Kastner & Partners modernisiert TV-Spot für Wodka Gorbatschow %%%

'Des Wodkas reine Seele' – unter diesem Claim ist die Marke Wodka Gorbatschow der Henkell & Co.-Gruppe, Wiesbaden, bekannt. Eng damit verbunden ist der dazugehörige TV-Spot mit der Wodka-Flasche im Eis. Nun hat die Frankfurter Agentur Kasnter & Partners den Werbefilm modernisiert. Der Fokus bleibt weiterhin auf der Eislandschaft und einem auseinanderbrechenden Eisblock, die Visualisierung ist jedoch zeitgemäßer und qualitativ hochwertiger. Ab Ende Juli soll der 15-Sekünder auf reichweitenstarken Sendern ausgespielt werden und später von einer zehnsekündigen Version abgelöst werden. Umgesetzt wurde der Spot von Regisseur Ronald Koetzier und The Marmalade Films GmbH & Co. KG, Hamburg.



Zum Markenportfolio des Sekt­, Wein- und Spirituosenherstellers Henkell gehören Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell Trocken, Mangaroca Batida de Côco und Wodka Gorbatschow.



Kastner & Partners wurde 1982 gegründet und ist international an Standorten wie Los Angeles, Mailand, Budapest, Madrid und London vertreten. Hierzulande zeichnet seit 2016 Till Wagner als Geschäftsführer des 40-köpfigen Teams in Frankfurt verantwortlich. Zu den Kunden zählen Red Bull, Henkell & Co. Sektkellerei, Radio Advertising Summit und Radio Advertising Award. Im Februar 2018 war die Agentur zudem mit dem Corporate-Etat der Stada Arzneimittel AG betraut worden.