%%%Geheimtipp Media zeigt Stadtansichten und Küste von Hamburg%%%

Die Hamburger Kreativagentur Geheimtipp Media hat für Hamburg Tourismus einen neuen Film für die 2017 gestartete Kampagne 'Stadt. Küste' konzipiert. In deren Rahmen sollen drei Clips von Juli bis Oktober auf Hamburgs Vielfalt und das Leben in der Stadt am Wasser aufmerksam machen. Für die Umsetzung der Filme zeichnet die Hamburger Filmproduktionsfirma Simon & Paul verantwortlich. Die Kampagne wird in den sozialen Netzwerken sowie über Pressearbeit und vertriebsgesteuerte Aktivitäten ausgespielt.



Weitere Informationen zu der Kampagne lesen Interessierte beim Schwestertitel 'Public Marketing'.